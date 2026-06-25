Piłka nożna. Finały Pucharu Kazimierza Górskiego

Trener Karol Ława gra też na hali... Fot. Marta KRAJNIAK

Szesnaście reprezentacji wojewódzkich do lat 13 będzie rywalizować na boiskach w Policach, Tanowie i Trzebieży w ramach piłkarskiego turnieju finałowego o Puchar im. Kazimierza Górskiego, legendarnego polskiego trenera, który wywalczył olimpijskie złoto (Monachium) i srebro (Montreal) oraz III miejsce na mistrzostwach świata w Niemczech w 1974 roku.

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Krajowe mistrzostwa nastolatków wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do soboty, kiedy to odbędą się mecze finałowe. Do półfinałów awansują tylko zwycięzcy czterech grup.



Zgrupowanie kadry ZZPN rozpoczyna się w niedzielę, a pierwszy mecz gospodarze rozegrają w poniedziałek. Nasza drużyna w fazie grupowej spotka się z Warmińsko-Mazurskim ZPN (poniedziałek, godz. 16, Police), Lubuskim ZPN (wtorek, godz. 16, Tanowo) i Podlaskim ZPN (środa, godz. 12, Police).



Trener reprezentacji Karol Ława powołał na mistrzostwa 19-osobową kadrę: Wiktor Kluczyński, Bartosz Ceglarek, Jakub Jażewicz, Nikodem Sawicki, Borys Parzych (wszyscy AP Pogoń Szczecin), Jakub Matuszek, Mikołaj Janiak, Maciej Jarczyński (wszyscy Pogoń Szczecin SA), Przemysław Augustyniak, Miłosz Nidzgorski, Jakub Sołtys, Marcel Wochowski, Maksymilian Kędzierski (wszyscy FASE Szczecin), Maksymilian Wachowski, Kacper Piotrowski, Mikołaj Raczyński (wszyscy MKS Kotwica Kołobrzeg), Maciej Grochulski (Arkonia Szczecin), Szymon Biegajło (AP Złocieniec) i Mikołaj Wieczorek (Bałtyk Koszalin). (mij)

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