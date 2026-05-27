Piłka nożna. Festiwal Skrzatów w Szczecinie

Data publikacji: 27 maja 2026 r. 17:10
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2026 r. 17:34
Don Bosco Arena tętniła życiem. Fot. SL SALOS Szczecin  

Ponad pół tysiąca dzieci 7-letnich i młodszych wzięło udział w Festiwalu Skrzata zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalne SALOS Szczecin na Don Bosco Arenie przy ul. Ku Słońcu, a w piłkarskim turnieju wzięło udział 35 akademii i 72 zespoły z całego województwa zachodniopomorskiego.

Rozgrywki podzielone były na dwie kategorie wiekowe, skrzatów starszych urodzonych w 2019 roku i skrzatów młodszy, które przyszły na świat rok później. Uczestnicy turnieju od pierwszego gwizdka pokazywali ogromne serce do gry. Nie brakowało pięknych akcji, odważnych strzałów i wspaniałych interwencji bramkarskich. Zespoły walczyły do samego końca, a wynik schodził na dalszy plan wobec dobrej zabawy i wspólnego przeżywania sportowych chwil. Piękna impreza wpisywała się w maksymę patrona SALOS-u Św. Jana Bosko, że „wychowanie jest sprawą serca"! (mij)

 

