Piłka nożna. FASE z brązem MP

Juniorzy FASE w Białymstoku z pucharem i brązowymi medalami. Fot. FASE/Facebook

Piłkarze FASE Szczecin w małym finale o III miejsce Centralnej Ligi Juniorów Młodszych, czyli mistrzostw Polski do lat 17, w dwumeczu pokonali Jagiellonię Białystok i wywalczyli brązowe medale.

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Rewanżowy mecz CLJM: JAGIELLONIA Białystok - FASE Szczecin 2:1 (1:0); 1:0 Adam Lis (27), 1:1 Maciej Rzońca (62), 2:1 Jan Konachowicz (86). W pierwszym meczu w grodzie Gryfa Szczecinianie wygrali 7:1 i wywalczyli brąz.

FASE: Nikodem Licznerski - Bartosz Dejneko, Filip Sierżant, Antoni Grieger - Adam Garwoliński (86 Kacper Rybak), Mateusz Kaleta, Filip Soćko (90 Oliwer Łaskarzewski), Maciej Rzońca (82 Aleksander Twardowski), Oliwier Szkamelski (90 Bartosz Lech), Iwan Kapranow - Bartosz Szemis (60 Szymon Moraczewski)

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W rewanżowym piłkarskim meczu półfinałowym Centralnej Ligi Trampkarzy, czyli mistrzostw Polski do lat 15, Pogoń Szczecin pokonała na Karłowicza Stal Rzeszów 4:2, a ponieważ przed tygodniem przegrała na Podkarpaciu tylko 1:2, więc awansowała do finału, w którym zmierzy się ze Śląskiem Wrocław 13 czerwca w podwarszawskich Ząbkach. Dwie bramki zdobył w sobotę dla Szczecinian niezawodny Adam Knap, a po jednym trafieniu dołożyli: Patryk Wiśniak i Marcel Figas.

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Juniorzy starsi do lat 19 szczecińskiej Pogoni w meczu na szczycie Ligi Makroregionalnej ulegli w Trójmieście Arce Gdynia 1:3 (honorowego gola zdobył Alex Michalak) i zaprzepaścili szansę powrotu po rocznej banicji do Centralnej Ligi Juniorów Starszych, choć mieli w składzie zawodników ocierających się o Ekstraklasę (Natan Ława, Kuba Bochniarz i Rafał Jakubowski).

(mij)





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