Piłka nożna. FASE blisko brązu

Na boisku przy ul. Kresowej odbył się pierwszy mecz o III miejsce w Centralnej Lidze Juniorów Młodszych do lat 17, w którym piłkarze FASE Szczecin rozgromili Jagiellonię Białystok 7:1, a bramki dla gospodarzy zdobyli: Oliwier Szkamelski 3, Iwan Kapranow 2, Bartosz Szemis i Antoni Grieger. Rewanż odbędzie się w sobotę o godz. 11 w stolicy Podlasia.

REKLAMA

W Rzeszowie odbył się pierwszy półfinałowy pojedynek piłkarski o mistrzostwo Polski w Centralnej Lidze Trampkarzy do lat 15, w którym miejscowa Stal wygrała z Pogonią Szczecin 2:1, a kontaktową bramkę dla Portowców w doliczonym czasie zdobył Adam Knap. Rewanż odbędzie się w sobotę o godz. 12 w grodzie Gryfa na Karłowicza. ©℗ (mij)

REKLAMA