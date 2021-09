Piłka nożna. Emocje w meczu Świtu

W piłkarskiej III lidze sobota była bardzo szczęśliwa dla szczecińskich drużyn, bo wygrał zarówno Świt, jak i rezerwy Pogoni, a warto zaznaczyć, że obie nasze drużyny na początku spotkań przegrywały. Szczególnie cenna jest wyjazdowa wygrana Pogoni, która pokonała lidera, spychając go z I miejsca. Po zwycięstwie nad GKS Przodkowo fotel lidera zajęła Kotwica Kołobrzeg.

ŚWIT Skolwin - KP Starogard Gdański 3:1 (1:1); 0:1 Filip Sosnowski (20 karny), 1:1 Adam Nagórski (35), 2:1 Paweł Krawiec (78), 3:1 Przemysław Żukowski (90+2).

Prawdziwych sportowych emocji zakończonych happy endem dostarczyli w sobotę piłkarze Świtu, którzy pokonali 3:1 Klub Piłkarski Starogard. Początek meczu nie był jednak wymarzony dla piłkarzy trenera Andrzeja Tychowskiego, bo w 6 minucie goście trafili w poprzeczkę, a w 20 minucie arbiter podyktował jedenastkę po zagraniu ręką we własnym polu karnym obrońcy Świtu Patryka Bila. Gola na bramkę pewnym strzałem zamienił przymierzany do gry w Świcie Filip Sosnowski i gospodarze musieli gonić wynik. Dziesięć minut przed przerwą świetną dwójkową akcje przeprowadzili Szymon Kapelusz wraz z Adamem Nagórskim i ten drugi doprowadził do wyrównania. Jeszcze przed przerwą Szymon Kapelusz po indywidualnej akcji trafił w słupek, a Kacper Wojdak po rzucie rożnym posłał piłkę do siatki drużyny ze Starogardu lecz sędzia odgwizdał spalonego.

Po przerwie mecz był nadal zacięty i oba zespoły miały swoje okazje strzeleckie, lecz gole długo nie padały, aż do 78 minuty, kiedy to fantastycznie przymierzył z rzutu wolnego Paweł Krawiec i dał prowadzenie Dumie Skolwina. Kilka minut później za kopnięcie bez piłki przeciwnika czerwoną kartkę ujrzał skrzydłowy gości Michał Wohlert i przyjezdni kończyli mecz w dziesiątkę. Wykorzystali to świtowcy, którzy w doliczonym czasie gry podwyższyli na 3:1 po debiutanckim trafieniu Przemysława Żukowskiego, który latem był już praktycznie jedną nogą w drużynie z miasta Kazimierza Deyny...

OLIMPIA Grudziądz - POGOŃ II Szczecin 2:3 (1:0); 1:0 Piotr Witasik 32, 1:1 Aron Stasiak (50), 1:2 Dawid Rezaeian (63), 2:2 Jakub Bojas (65), 2:3 Borys Freilich (72).

KOTWICA Kołobrzeg - GKS Przodkowo 2:0 (1:0); 1:0 Damian Kostkowski (45), 2:0 Dominik Chromiński (56).

SOKÓŁ Kleczew - BŁĘKITNI Stargard 2:0 (1:0); 1:0 Sebastian Śmiałek (35), 2:0 Tomasz Kowalczuk (51).

KLUCZEVIA Stargard - POLONIA Środa Wielkopolska 0:2 (0:2); 0:1 Hubert Antkowiak (12 karny), 0:2 Hubert Antkowiak (37 karny).

BAŁTYK Gdynia - BAŁTYK Koszalin 2:2 (1:1); 0:1 Paweł Łysiak (6 karny), 1:1

Michał Marczak (12), 2:1 Michał Marczak (87), 2:2 Oliver Martyn (89). ©℗ (mij)