Piłka nożna. Eliminacje ME i MŚ. Kadrowicze z Pogoni (akt. 1)

Grecki stoper w niedawnym meczu z Rakowem. Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Dimitris Keramitsis został powołany do młodzieżowej reprezentacji Grecji na mecze eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy z Maltą (27 marca, Liwadia) i Niemcami (31 marca, Ateny).

REKLAMA

Do piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 19 na rozgrywany w Szkocji turniej I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy - w którym Biało-Czerwoni zmierzą się z Irlandią (25 marca, Glasgow), Włochami (28 marca, Glasgow) i Szkocją (31 marca, Airdrie) - powołany został wypożyczony z Pogoni do Świtu Szczecin Jakub Zawadzki.

II runda eliminacji do tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy do lat 17 odbędzie się w Polsce i będzie jednocześnie eliminacją do mistrzostw świata tej kategorii wiekowej, a do kadry Biało-Czerwonych powołani zostali m.in.: Natan Ława i Kuba Bochniarz (obaj Pogoń Szczecin) oraz wychowanek szczecińskiej Arkonii Jakub Gliwa (Legia Warszawa). Polacy zagrają z Irlandią (25 marca o godz. 15), Słowacją (28 marca o godz. 13) i Chorwacją (31 marca o godz. 16). Dwa pierwsze mecze odbędą się w Brzegu, a trzeci - w Opolu.

Na towarzyski dwumecz z Chorwacją (17 i 19 marca) do piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 15 powołanych zostało dwóch Portowców (Karol Kupczyk i Michał Resmerowski), a także zawodnik FASE Szczecin (Marcel Zdybał). Natomiast na towarzyski dwumecz z Czechami (27 i 29 marca) do kadry 16-latków powołany został bramkarz Pogoni Antoni Fojut. (mij)

REKLAMA