Piłka nożna. Efthymis Koulouris odchodzi z Pogoni Szczecin

Fot. Ryszard Pakieser (arch.)

Król strzelców poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy i najlepszy zawodnik minionych rozgrywek, Grek Efthymis Koulouris odejdzie niebawem z Pogoni Szczecin. Zachodniopomorski klub poinformował, że wyraził zgodę na jego transfer.

Koulouris przyszedł do Pogoni w lipcu 2023 r. W premierowym sezonie w 34 meczach ligowych zdobył 12 goli. Do tego dorzucił dwa trafienia w rozgrywkach Pucharu Polski i cztery kolejne w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Poprzedni sezon był popisem Greka. Wychowanek PAOK-u Saloniki w rozgrywkach PKO Ekstraklasy aż 28-krotnie trafiał do siatki rywali. Tym samym powtórzył osiągnięcie Namanji Nikolicia (Legia Warszawa) z sezonu 2015/16. Także w rozgrywkach Pucharu Polski dorzucił trzy bramki. Łącznie przez ponad dwa sezony rozegrane w barwach Portowców Koulouris zagrał w 84 spotkaniach, zdobywając 52 bramki.

Bieżący sezon także rozpoczął, jak na króla strzelców przystało. W dwóch pierwszych spotkaniach ligowych trzykrotnie trafiał do siatki.

- Chciałbym bardzo, żeby Kulu z nami został, ale zdaję sobie sprawę, że każdy kolejny gol powoduje zwiększenie zainteresowania tym zawodnikiem – mówił po spotkaniu z Motorem Lublin trener Pogoni Robert Kolendowicz.

Właściciel szczecińskiego klubu Alex Haditaghi zapewniał wielokrotnie, że napastnik nie jest na sprzedaż. Jego kontrakt kończy się w czerwcu przyszłego roku. Pogoń przedstawiła Grekowi propozycję przedłużenia obecnego kontraktu na kolejne lata, oferując zarobki – jak deklarowali działacze Pogoni – jedne z najlepszych w ekstraklasie.

Tymczasem coraz głośniej mówiono o zainteresowaniu zawodnikiem przez drugoligowy klub z Arabii Saudyjskiej Al-Ula FC. Piłkarz miałby tam otrzymać roczną gażę w wysokości dwóch mln. euro. To znacznie więcej niż może płacić Pogoń.

Koulouris tuż przed meczem z Bruk Bet Termaliką w Niecieczy (2 sierpnia) zgłosił ból pleców i nie wystąpił w spotkaniu. W kolejnych meczach zagrał, ale był cieniem najlepszego gracza minionych rozgrywek. W Gdyni z Arką (9. sierpnia) nie wykorzystał rzutu karnego, a przed tygodniem u siebie z Górnikiem Zabrze zagrał bardzo słabo i w 64. minucie Kolendowicz zdjął go z boiska.

Teraz klub szczeciński poinformował, że Koulouris otrzymał zgodę na negocjację indywidualnych warunków kontraktu i przejście testów medycznych w nowym klubie.

Tym samym w najbliższej kolejce ligowej Pogoń zagra w Łodzi z Widzewem bez swojego napastnika.

