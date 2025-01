Piłka nożna. Duże zmiany w Kotwicy

łączy to że prezesi zapatrzeni są w polityków PO . jak kończą i sie osuwają to widzimy

Takie pytanie

2025-01-15 19:28:06

To w Kołobrzegu i w ościennych wioskach oraz miasteczkach nie można znaleźć około 20-tu kopaczy piłki, że trzeba ściągać obcokrajowców?. To po co te orliki, szkółki piłkarskie, po co zgraja działaczy i jaki sens wywalania na to kasy?.