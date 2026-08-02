Piłka nożna. Druga porażka Świtu

Fot. (arch.) FB/Świt Szczecin

Drugiej porażki w nowym sezonie piłkarskiej II lig odnieśli piłkarze Świtu. Po przegranej inauguracji z Górnikiem Łęczna przed tygodniem na własnym stadionie 2:3, drużyna Marcina Sasala przegrała w sobotę w Krakowie z Hutnikiem w jeszcze wyższym wymiarze.

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Hutnik Kraków - Świt Szczecin 3:0 (2:0); 1:0 Bartosz Florek (7), 2:0 Oskar Zawada (20), 3:0 Dawid Pietruszka (72)

Świt: Mateusz Abramowicz - Szymon Nowicki, Dawid Szwiec, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral, Dawid Kisły - Mateusz Andruszko, Alexander Gorgon, Kacper Wojdak, Dawid Kort - Krzysztof Ropski. (woj)

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