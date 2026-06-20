Piłka nożna. Don Bosco Cup 2026

Tak wyglądała rywalizacja na Tenisowej w poprzednich edycjach salezjańskiego turnieju. Fot. Marta KRAJNIAK/SALOS

Od piątku do niedzieli na szczecińskim Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej, zostanie rozegrany kolejny turniej piłki nożnej jedenastoosobowej dla dzieci w wieku 12 i 13 lat Don Bosco Cup 2026, na którym w grodzie Gryfa ponownie gościć będziemy czołowe akademie piłkarskie nie tylko z naszego województwa ale także z zagranicy.

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W imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Szczecin wystąpią oczywiście gospodarze, a także: Akademia Pogoni Szczecin, Arkonia Szczecin, Football Arena Szczecin, FASE Szczecin, Warta Gorzów, Gwardia Koszalin, Borussia 08 Brand i Dynamo Berlin.

Dziewięć zespołów grać będzie system „każdy z każdym" w piątek od godz. 17, a w sobotę i niedzielę już od godz. 10. Dla kibiców, dla których wstęp jest bezpłatny, organizatorzy zorganizują strefę gastronomiczną i kawiarenkę, a dla zawodników - strefę z owocami, zdrowymi przekąskami i wodą. (mij)





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