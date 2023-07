Piłka nożna. Doktor Bartosz Paprota o kontuzjach piłkarzy Pogoni

Doktor Bartosz Paprota. Fot. Jakub BOHUN

Po powrocie ze zgrupowania w Opalenicy piłkarze Pogoni Szczecin, występującej w PKO BP Ekstraklasie i kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy, przygotowują się do sezonu na własnych obiektach, a na wtorkowej konferencji prasowej klub poinformował o kontuzjach trzech piłkarzy: nowo pozyskanego Portugalczyka João Gamboa`y oraz Alexandra Gorgona i Danijela Lončara.

W tej sytuacji postanowiliśmy porozmawiać z lekarzem klubowym Pogoni, doktorem Bartoszem Paprotą, który wypowiadał się w uspokajającym tonie.

- Jaki jest stan zdrowia piłkarzy, o których wypowiadano się na konferencji prasowej?

- João Gamboa praktycznie nie ma żadnych problemów zdrowotnych i już normalnie trenuje. Niezbyt groźne są też urazy Alexandra Gorgona i Danijela Lončara, którzy mogą już trenować, ale na razie tylko indywidualnie. Nieco poważniejsza jest natomiast sprawa z zawodnikiem spoza tej wymienionej trójki, a mianowicie Marcelem Wędrychowskim, który doznał urazu w ostatnim sparingu z Wartą Poznań. Rokowania są jednak dobre i nasz młodzieżowiec już niedługo powinien wznowić zajęcia.

- Jak prezentuje się pod kątem zdrowotnym szwedzki obrońca Linus Wahlqvist, który wiosną rozegrał zaledwie pięć pełnych ligowych spotkań?

- Jego problemy nie miały podłoża ortopedycznego lecz nazwijmy to internistyczne. Przechodził zapalenie oskrzeli, a następnie miał problemy z gardłem. Myślę, że podłożem były sprawy aklimatyzacyjne w naszym mieście, a po kilku miesiącach spędzonych w Szczecinie, powinno już być lepiej. Podsumowując, sytuacja zdrowotna wśród portowców nie jest zła.

• • •

Pogoń poinformowała, że dwaj młodzi piłkarze, bramkarz Axel Holewiński i pomocnik Olaf Korczakowski zostali zgłoszeni do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Holewiński w ostatnim sezonie III ligi wystąpił w jednym spotkaniu w barwach rezerw Pogoni, a Korczakowski zagrał w 29 meczach i strzelił 8 bramek.

• • •

W sobotę o godz. 14 w Neuruppin portowcy rozegrają ostatni mecz testowy przed startem sezonu 2023/24, a rywalem naszej drużyny będzie niemiecka Hansa Rostock. Transmisję na żywo ze spotkania przeprowadzi biuro prasowe niemieckiego klubu. Okno z tzw. playerem do transmisji tuż przed meczem powinno pojawić się na kanale Youtube Hansy Rostock link do odtwarzacza pojawi się również na stronie szczecińskiego klubu: pogonszczecin.pl . Neuruppin znajduje się zaledwie 200 km od Szczecina, więc chętni by tam pojechać, mogą nabywać bilety za pośrednictwem serwisu reservix.de. Koszt normalnego biletu wynosi 12 euro, zaś bilet ulgowy kosztuje 8,5 euro. (mij)