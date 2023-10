Piłka nożna. Derby Szczecina dla Stali

Radość stalowców po zwycięskich derbach na Witkiewicza. Fot. Stal Szczecin/Facebook

W weekend rozegrano 10. kolejkę Klasy Okręgowej, a w Grupie 2 w szczecińskich derbach z podtekstami, Arkonia w roli gospodarza boisku ze sztuczną trawą przy ul. Witkiewicza, wysoko przegrała ze Stalą.

ARKONIA Szczecin - STAL Szczecin 0:4 (0:2); 0:1 Gracjan Sylwestrzak (2), 0:2 Patryk Wróblewski (28), 0:3 Mateusz Woźny (68), 0:4 Tomasz Cydzik (83 karny).

Już w 2. minucie Gracjan Sylwestrzak oddał płaski strzał na bramkę Arkonii, a piłka po odbiciu się od słupka zatrzepotała w siatce. W 28. minucie Patryk Wróblewski wysoko podszedł pod obrońców gospodarzy i zablokował próbę wybicia piłki, która wpadła do bramki obok zaskoczonego bramkarza gospodarzy. W pierwszej połowie Arkonia miała swoje okazje, ale była nieskuteczna.

Po przerwie goście dołożyli jeszcze dwie bramki. W 64. minucie Tomasz Cydzik podał na tzw. wślizgu piłkę wzdłuż bramki do Mateusza Woźnego, a skrzydłowy Stali podwyższył prowadzenie. W 83. minucie faulowany w polu karnym był zawodnik gości, a jedenastkę wykorzystał Cydzik.

- Mecz był otwarty, a okazje miały dwie strony - powiedział po spotkaniu trener Stali Szczecin Andrzej Tychowski. - Ale to my byliśmy konkretniejsi pod bramką przeciwnika. Szybko zdobyta bramka pomogła nam w dalszej części meczu. Przez całe spotkanie staraliśmy się grać wysokim pressingiem, co przyniosło nam drugiego gola. Był to pojedynek na miarę derbów, gdzie nie brakowało walki i wielu okazji bramkowych. Arkonia zagrała dobre spotkanie, a wynik jest trochę za wysoki.

W innych spotkaniach Jeziorak Załom przegrał u siebie z Morzyckiem Moryń 1:4. Bramkę dla gospodarzy zdobył Szymon Bednarek, a dla gości Krzysztof Suwalski (2), Paweł Kucharzyk i Rafał Kaźmierski. Hutnik Szczecin zremisował u siebie z Myślą Dargomyśl 3:3. Dla szczecinian bramki zdobyli Sebastian Krejcberg-Braksal (2) i Zdzisław Szwąder, zaś dla gości Robert Budzałek (2) i Mariusz Baczyński. Po jednostronnym meczu Mierzynianka Mierzyn pokonała u siebie Kastę Majowe 4:0. Gole dla zwycięzców strzelili Patryk Kukuła, Paweł Rojek, Patryk Szymanik i Paweł Krzemieniewski. Gospodarze powinni wygrać wyżej, ale byli nieskuteczni. ©℗ (PR)