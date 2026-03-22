Piłka nożna. Derby dla rezerw Pogoni

W III-ligowych zachodniopomorskich piłkarskich derbach rezerwy Pogoni rozbiły po przerwie Błękitnych, wyjazdowy sukces zanotowała Flota, a słodka Kluczevia zremisowała z półfinalistą Pucharu Polski.



POGOŃ II Szczecin - BŁĘKITNI Stargard 3:0 (0:0); 1:0 Adam Frączczak (47), 2:0 Adam Frączczak (74), 3:0 Adam Frączczak (78).

W zachodniopomorskich derbach górą byli Portowcy, a w drugiej połowie klasycznym hat-trickiem popisał się doświadczony Adam Frączczak. Z ekstraklasowiczów wystąpili: Jan Biegański, Jacek Czapliński, Igor Brzyski, Benjamin Mendy, Mor N'Diaye, Kacper Smoliński, Musa Juwara i Alex Pesković.

LIPNO Stęszew - FLOTA Świnoujście 2:3 (0:3); 0:1 Dominik Gil (11), 0:2 Dominik Chromiński (37), 0:3 Hubert Turski (43), 1:3 Jakub Rasiak (77), 2:3 Jakub Rasiak (90+4 karny).

Wyspiarze szybko strzelili trzy gole, dwa po dobitkach a jeden w sytuacji sam na sam z bramkarzem, a po przerwie mieli jeszcze poprzeczkę (Patryk Paczuk) i słupek (Bartosz Zaranek). Gospodarze strzelać zaczęli dopiero w końcówce, a kontaktowy gol padł z jedenastki po ręce rezerwowego, pozyskanego zimą byłego Portowca Bartłomieja Mruka.

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - ZAWISZA Bydgoszcz 0:0

Już w 1. minucie Kacper Pietrzyk mógł strzelić gola, lecz Bydgoszczanie wybili piłkę sprzed bramki, a po przerwie Zawisza ostro zaatakował, ale Stargardzianie zdołali przetrwać ten napór. W 70. minucie gospodarze reklamowali rękę w polu karnym, ale sędzia podyktował jedynie rzut wolny tuż zza linii szesnastki. Goście uważali natomiast, że to im należała się jedenastka w pierwszej połowie.

ELANA Toruń - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal mecz odbędzie się w poniedziałek o godz. 18. ©℗ (mij)

