Niedziela, 26 lipca 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Darko Czurlinow w Pogoni?

Data publikacji: 26 lipca 2026 r. 15:14
Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2026 r. 15:14
Piłka nożna. Darko Czurlinow w Pogoni?
Fot. Jagiellonii Białystok  

26-letni piłkarz z Macedonii Północnej Darko Czurlinow, występujący na skrzydle i mający jeszcze przez rok ważny kontrakt z tureckim KocaeliSpor, jest blisko przenosin do ekstraklasowej Pogoni Szczecin.

REKLAMA

Jego wartość Transfermarkt szacuje na 1,5 mln euro, a cztery lata temu był wart 3 mln euro. W sezonie 2024/2025 grał w PKO BP Ekstraklasie w Jagiellonii Białystok (na wypożyczeniu z angielskiego FC Burnley), a w 43 meczach w Polsce strzelił 7 goli i zaliczył 4 asysty. Dodajmy, że Pogoń poszukuje też stopera.

(mij)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA