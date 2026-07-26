Piłka nożna. Darko Czurlinow w Pogoni?

Fot. Jagiellonii Białystok

26-letni piłkarz z Macedonii Północnej Darko Czurlinow, występujący na skrzydle i mający jeszcze przez rok ważny kontrakt z tureckim KocaeliSpor, jest blisko przenosin do ekstraklasowej Pogoni Szczecin.

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Jego wartość Transfermarkt szacuje na 1,5 mln euro, a cztery lata temu był wart 3 mln euro. W sezonie 2024/2025 grał w PKO BP Ekstraklasie w Jagiellonii Białystok (na wypożyczeniu z angielskiego FC Burnley), a w 43 meczach w Polsce strzelił 7 goli i zaliczył 4 asysty. Dodajmy, że Pogoń poszukuje też stopera.

(mij)

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