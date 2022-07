Piłka nożna. Cztery gole Stali

W ubiegłym tygodniu przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli piłkarze występującej w Klasie Okręgowej Stali Szczecin, a w sobotę na boisku przy ul. Kresowej w pierwszej grze kontrolnej pokonali niemiecką Viktorię Templin aż 4:0 po bramkach: Marcela Kuleszy, Bartosza Młynarczaka, Marcela Kudyby i Damiana Klowana. Po meczu o krótką wypowiedź poprosiliśmy nowego trenera stalowców Andrzeja Tychowskiego.

- Jestem na etapie poznawania zespołu i ustaliliśmy, że w okresie przygotowawczym trenować będziemy trzy razy w tygodniu, a ponadto co tydzień zagramy mecz kontrolny - powiedział A. Tychowski. - Musimy zbudować drużynę przed czekającymi nas już niedługo rozgrywkami, a przede wszystkim zawodnicy powinni się wzmocnić fizycznie i motorycznie, ale najważniejszą sprawą jest to, że muszą więcej biegać. Najbardziej cieszy mnie dobra frekwencja na treningach, a w wygranym sparingu mogłem wystawić dwie pełne jedenastki, a dodam, że najbliższy mecz kontrolny rozegramy już we wtorek, także z niemieckim sparingpartnerem Penkuner SV Rot-Weiss. ©℗ (mij)