Piłka nożna. Cztery czy pięć zespołów w Memoriale Piotra Kozaneckiego?

Uczestnicy memoriałowych zmagań. Fot. Jerzy BOROWIAK

Na stadionie przy ul. Bandurskiego, gdzie kiedyś swoje mecze na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy rozgrywała Stal Stocznia, przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się 1. Memoriał Piotra Kozaneckiego w piłce nożnej oldbojów, w którym zwyciężył zespół Ehrle Dobra przed Stalą Stocznia, Przyjaciółmi Piotra i Kacpra (drużyna złożona przez syna zmarłego) oraz Lekarzami.

Bohater memoriałowych zmagań, zmarły 31 sierpnia ŚP Piotr Kozanecki, to był lekarz, piłkarz amator i wielki sympatyk sportu, a przyjaciele postanowili dla uczczenia Jego pamięci zorganizować turniej piłkarski systemem każdy z każdym. Było wielu grających, a także kibiców. W zespole Stali Stocznia było tak wielu chętnych do gry, że drużynę podzielono na dwie ekipy i jedna zagrała dwa mecze, a druga tylko jedno spotkanie. W tej sytuacji zastanawiano się, czy było 5 drużyn czy tylko 4? Ta ostatnia informacja jest jednak oficjalna, bo Stal Stocznia, mimo dwóch składów, klasyfikowana była jako jeden klub. Turniej miał jednak przede wszystkim sentymentalny charakter, a wyniki sportowe nie były najważniejsze... (mij)

