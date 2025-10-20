Piłka nożna. Cztery czy pięć zespołów w Memoriale Piotra Kozaneckiego?

Na stadionie przy ul. Bandurskiego, gdzie kiedyś swoje mecze na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy rozgrywała Stal Stocznia, przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się 1. Memoriał Piotra Kozaneckiego w piłce nożnej oldbojów, w którym zwyciężył zespół Ehrle Dobra przed Stalą Stocznia, Przyjaciółmi Piotra i Kacpra (drużyna złożona przez syna zmarłego) oraz Lekarzami.
Bohater memoriałowych zmagań, zmarły 31 sierpnia ŚP Piotr Kozanecki, to był lekarz, piłkarz amator i wielki sympatyk sportu, a przyjaciele postanowili dla uczczenia Jego pamięci zorganizować turniej piłkarski systemem każdy z każdym. Było wielu grających, a także kibiców. W zespole Stali Stocznia było tak wielu chętnych do gry, że drużynę podzielono na dwie ekipy i jedna zagrała dwa mecze, a druga tylko jedno spotkanie. W tej sytuacji zastanawiano się, czy było 5 drużyn czy tylko 4? Ta ostatnia informacja jest jednak oficjalna, bo Stal Stocznia, mimo dwóch składów, klasyfikowana była jako jeden klub. Turniej miał jednak przede wszystkim sentymentalny charakter, a wyniki sportowe nie były najważniejsze... (mij)