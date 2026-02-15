Piłka nożna. Ciężko wywalczone zwycięstwo Pogoni w morskich derbach! [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

W morskich derbach - bardzo zaciętych i obfitujących w ostre starcia, gdyż oba zespoły bronią się rozpaczliwie przed degradacją - Portowcy szybko objęli prowadzenie i zasłużenie zwyciężyli, ale szczecińscy kibice odetchnęli z ulgą dopiero po ostatnim gwizdku sędziego, bo Arka do końca walczyła choćby o remis...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: POGOŃ Szczecin - ARKA Gdynia 1:0 (1:0); 1:0 Paul Mukairu (5).



POGOŃ: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 13. Dimítris Keramítsis, 41. Attila Szalai, 32. Leonárdo Koútris (76, 23. Benjamin Mendy) - 18. Paul Mukairu, 3. Kellyn Acosta (77, 6. Jan Biegański), 8. Fredrik Ulvestad, 14. José Pozo (65, 90. Sam Greenwood), 11. Kamil Grosicki (87, 22. Danijel Lončar) - 24. Karol Angielski



ARKA: 77. Damian Węglarz - 2. Marc Navarro (63, 11. Dawid Kocyła), 3. Serafin Szota, 29. Michał Marcjanik, 94. Dawid Gojny (86, 33. Dawid Abramowicz), 9. Tornike Gaprindaszwili (63, 7. Oskar Kubiak) - 31. Nazarij Rusyn (73, 19. Vladislavs Gutkovskis), 10. Aurélien Nguiamba, 35. Kamil Jakubczyk (86, 6. Luis Perea), 37. Sebastian Kerk - 99. Edu Espiau



Żółte kartki: Pozo, Acosta, Mendy - Navarro, Jakubczyk, Gaprindaszwili, Abramowicz. Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 16 221.

