Piłka nożna. Ciężki mecz i wygrana żeńskiej Pogoni

Piłkarki Pogoni długo męczyły się z outsiderem z Radomia. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarki Pogoni wygrały u siebie z ostatnią drużyną tabeli, choć na siedem minut przed końcem jeszcze przegrywały...

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - HYDROTRUCK Radom 4:2 (1:0); 1:0 Zuzanna Radochońska (37), 1:1 Amelia Chmura (57 karny), 1:2 Oliwia Malesa (71), 2:2 Roksana Ratajczyk (83), 3:2 Patrycja Michalczyk (89 karny), 4:2 Emilia Zdunek (90+5).

POGOŃ: Sapor - Dyguś (88 Bielecka), Michalczyk, Brzozowska, Szymaszek - Brodzik, Łaniewska, Kuśmierczyk (59 Shahbazyan), Zdunek, Radochońska (76 Rybińska) - Ratajczyk

Gospodynie zajmujące przed tym spotkaniem piąte miejsce w tabeli, były faworytkami meczu. Już w 11 minucie Pogoń mogła objąć prowadzenie, ale sytuacji sam na sam nie wykorzystała Emilia Zdunek. W 37 minucie szczecinianki sforsowały obronę radomianek i po podaniu Zdunek, sytuację w polu karnym wykorzystała Zuzanna Radochońska. Minutę później powinno być 2:0. Po rzucie wolnym główkowała Weronika Szymaszek, ale piłka trafiła w słupek. Przed przerwą zespół przyjezdny powinien wyrównać. Z piłką w polu karnym znalazła się Amelia Chmura, ale jej strzał efektownie obroniła bramkarka Pogoni - Jagoda Sapor.

Po przerwie było jeszcze ciekawiej. Po rzucie rożnym Szymaszek trafiła w poprzeczkę. Piłkarki Pogoni szybko chciały podwyższyć prowadzenie, ale to zespół z Radomia wyrównał. W polu karnym Klaudię Zielińską sfaulowała Martyna Brodzik i z jedenastu metrów nie pomyliła się Chmura. W 62 minucie po rzucie rożnym główkowała Szymaszek, ale szczęście znowu było po stronie rywalek. W 71. minucie na prowadzenie wyszły zawodniczki z Radomia i Oliwia Malesa pewnym strzałem w polu karnym pokonała bramkarkę Pogoni. Zapachniało sensacją, ale gospodynie szybko wzięły się do odrabiania strat. W 83. minucie po rzucie rożnym, Roksana Ratajczyk strzałem głową wyrównała stan rywalizacji. Pod koniec meczu, rzut karny po faulu na zawodniczce Pogoni, wykorzystała Patrycja Michalczyk, a już w doliczonym czasie gry wynik meczu ustaliła Zdunek, która otrzymała dokładne dośrodkowanie od Wiktorii Bieleckiej i głową skierowała piłkę do siatki.

Podopieczne Roberta Dymkowskiego wygrały dziesiąte wiosenne spotkanie, a już w najbliższą środę, w półfinale Orlen Pucharu Polski, podejmą urzędującego mistrza Orlen Ekstraligi kobiet - UKS SMS Łódź. Mecz rozegrany zostanie w Szczecinie 3 maja o godz.12 na Stadionie Młodzieżowym nr 3 przy ul. Karłowicza. Wstęp na mecz jest płatny, a bilet kosztuje 10 zł. ©℗ (PR)