Piłka nożna. Cenne zwycięstwo Pogoni wywalczone w końcówce

Radość Kamila Grosickiego, Wahana Biczachczjana i Sebastiana Kowalczyka po zwycięskiej bramce. Fot. Pogoń Szczecin SA/Facebook

W sobotnim spotkaniu walczący o ekstraklasowe podium i puchary portowcy odnieśli cenne zwycięstwo nad broniącymi się z determinacją przed spadkiem gdańszczanami, którzy seryjnie egzekwowali rzuty rożne, a pierwsze pół godziny po przerwie było naprawdę dobre w ich wykonaniu.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: LECHIA Gdańsk - POGOŃ Szczecin 0:1 (0:0); 0:1 Joel Abu Hanna (82 samobójcza).

LECHIA: Dušan Kuciak - Henrik Castegren (90 Jakub Bartkowski), Mario Maloča, Joel Abu Hanna, Rafał Pietrzak - Bassekou Diabaté (77 Dominik Piła), Kristers Tobers (77 Joeri de Kamps), Jarosław Kubicki, Flávio Paixão (63 Maciej Gajos), Marco Terrazzino (90 Kacper Sezonienko) - Łukasz Zwoliński

POGOŃ: Dante Stipica - Linus Wahlqvist (62 Mariusz Malec), Danijel Lončar, Benedikt Zech, Leonárdo Koútris - Wahan Biczachczjan (85 Kóstas Triantafyllópoulos), Mateusz Łęgowski (58 Luka Zahovič), Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki - Alexander Gorgon (58 Pontus Almqvist)

Żółte kartki: Kubicki - Łęgowski, Dąbrowski. Sędziował: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 7768.

Mecz rozpoczął się od obustronnych ataków i już w 3. minucie Biczachczjan miał dobrą okazję, lecz po rykoszecie skończyło się jedynie rzutem rożnym. Cztery minuty później Zech uprzedził byłego portowca Zwolińskiego, a po chwili Paixão strzelił tuż obok bramki. W 10. minucie po podaniu Kowalczyka Grosicki strzelił zbyt lekko. Dwie minuty później akcja Diabaté i Paixão skończyła się minimalnie niecelnym strzałem. W 19. minucie po podaniu Gorgona Grosicki strzelił ocierając słupek. Po dwóch minutach wychodzący na pozycję sam na sam Zwoliński dał się dogonić Koútrisowi. W 25. minucie Biczachczjan z daleka strzelił nieco obok słupka. Sześć minut później po rzucie rożnym strzał Paixão minimalnie minął bramkę. W 34. minucie sprzed pola karnego strzelał faulowany Biczachczjan, lecz zamiast rzutu wolnego, po rykoszecie był jedynie rzut rożny. W samej końcówce pierwszej połowy były trzy groźne akcje. Najpierw strzał Diabaté z kilku metrów fantastycznie „na dwa razy" obronił Stipica, później po podaniu Grosickiego Gorgon strzelił za lekko, a tuż przed przerwą Kubicki uderzył nad poprzeczką.

Po zmianie stron w 49. minucie Stipica popisał się dwiema udanymi interwencjami, najpierw broniąc główkę Maločy, a następnie uprzedzając Zwolińskiego. Sześć minut później w świetnej pozycji znalazł się Diabaté, lecz strzelił tuż obok bramki. Minutę później Stipica obronił strzał Abu Hanny, lecz dobitka Tobersa trafiła do siatki, ale na szczęście Łotysz był na spalonym. W 64. minucie Dąbrowski zablokował Gajosa, a po chwili Stipica intuicyjnie obronił nieoczekiwany strzał piętą Zwolińskiego. Po dwóch minutach nasz bramkarz naprawił kiks Dąbrowskiego, uprzedzając Zwolińskiego. W 76. minucie Zwoliński w 100-procentowej sytuacji przegrał pojedynek ze Stipicą i był to jakby koniec natarcia gospodarzy, bo ostatni kwadrans należał już do portowców. W 78. minucie Zwoliński we własnym polu karnym sfaulował składającego się do strzału Biczachczjana, lecz sędzia nie zareagował. Po chwili Kuciak wygrał pojedynek biegowy z Almqvistem, a następnie gdański golkiper obronił strzał Grosickiego, a dobitkę Zahoviča miejscowi zablokowali. Wreszcie po solowym rajdzie w 82. minucie Grosicki z dziecinną łatwością ograł Castegrena i zagrał przed bramkę, a atakowany przez Kowalczyka i Almqvista, Abu Hanna niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki. Po uzyskaniu prowadzenia szczecinianie wprowadzili na boisko kolejnego stopera i kontrolując przebieg boiskowych wydarzeń, zasłużenie wygrali, a w doliczonym czasie oglądaliśmy jeszcze minimalnie niecelny strzał Almqvista.

Największy wkład w wygraną Pogoni wnieśli fantastycznie broniący Stipica i bardzo aktywny Grosicki, którego solowy rajd zakończył się samobójczym golem na wagę kompletu punktów szczecinian. Kolejny raz z powodów zdrowotnych boisko przed czasem opuścił Wahlqvist, którego na prawej obronie zastąpił - jak to już bywało wcześniej - stoper Zech. Po niecałym kwadransie drugiej połowy trener słabo w tym momencie wyglądających szczecinian wprowadził na boisko dwóch napastników i choć nie od razu, ale przyniosło to skutek... (mij)

Kompletna relacja z wypowiedziami i statystykami w poniedziałkowym „Kurierze Szczecińskim" oraz w e-wydaniu.