Piłka nożna. Były prezes Lechii i Jagiellonii w zarządzie Pogoni

Nowy dyrektor operacyjny Pogoni Ziemowit Deptuła (w środku) oraz właściciel i prezes klubu Alex Haditaghi (z prawej), a także dyrektor generalny Tan Kesler. Fot. Pogoń Szczecin SA

Były prezes piłkarskich klubów, Lechii Gdańsk oraz Jagiellonii Białystok, doświadczony menedżer i działacz sportowy Ziemowit Deptuła, obejmuje w ekstraklasowej Pogoni Szczecin funkcję członka zarządu jako dyrektor operacyjny, podlegający bezpośrednio właścicielom oraz radzie nadzorczej.

53-letni Deptuła ukończył Wydział Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, gdyż pracował zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych, w tym na stanowiskach związanych z zarządzaniem sprzedażą, markami i zespołami. Posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu klubami piłkarskimi, ponieważ w kwietniu 2023 roku został prezesem Lechii Gdańsk, w której był także członkiem rady nadzorczej i zarządu. Następnie przeszedł do Jagiellonii Białystok, gdzie najpierw był wiceprezesem, a następnie - praktycznie przez cały 2025 rok - pełnił funkcję prezesa zarządu.

W Pogoni będzie odpowiedzialny za pełny nadzór oraz realizację wszystkich codziennych działań biznesowych i operacyjnych klubu, kierując oraz zarządzając wszystkimi obszarami niezwiązanymi ze sportem, w tym operacjami stadionowymi, cateringiem, merchandisingiem, sprzedażą biletów, obsługą sponsorów, partnerstwami komercyjnymi, logistyką meczową, administracją, infrastrukturą oraz zaangażowaniem kibiców, a także będzie nadzorował strukturę operacyjną Akademii Piłkarskiej Pogoni.

(oprac. mij)

