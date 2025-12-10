Piłka nożna. Były piłkarz Pogoni Roland Czubak nie żyje

Zmarł były piłkarz szczecińskiej Pogoni ŚP Roland Czubak. Przypomnijmy, że portowcem był także jego ojciec Tadeusz Czubak.
Rolanda poznaliśmy nieco bliżej, gdy jakiś czas temu pracował w sąsiedztwie naszej redakcji. Pamiętamy go jako indywidualistę z artystyczną duszą i bardzo sympatyczną osobę, uczynną i chętną do pomocy, potrafiącą rozwiązać problem nawet z gatunku tych „nie do załatwienia".
Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w czwartek o godz. 12 w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej przy ul. Miodowej na Osowie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Żegnaj Przyjacielu!
(mij)