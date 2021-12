Piłka nożna. Bramkarze Arkonii w PKO BP Ekstraklasie?

Dwaj bramkarze Arkonii Szczecin, 17-letni Aleksander Zarzycki i 14-letni Krystian Guzielak zostali zaproszeni na grudniowe testy do klubów PKO BP Ekstraklasy.

Młodszy z bramkarzy, Krystian Guzielak, jest podopiecznym trenera Tomasza Brzozowskiego i pojedzie na testy do Rakowa Częstochowa, które odbędą się od 8 do 12 grudnia. Natomiast starszy bramkarz, Aleksander Zarzycki, który na co dzień trenuje pod okiem Krzysztofa Sobieszczuka, jest już testowany przez Górnika Zabrze od 7 do 10 grudnia.

Szkoda, że kolejni utalentowani młodzi piłkarze mogą opuścić nasz region, a przecież w Szczecinie mamy ekstraklasowy klub, a ponadto w województwie jest aż sześciu III-ligowców. Dodajmy, że jeśli testy wypadną pozytywnie i młodzi zawodnicy Arkonii przejdą do Rakowa i Górnika, to wcale nie znaczy, że zagrają na ekstraklasowych stadionach, bo najprawdopodobniej trafią do drużyn juniorów lub nawet trampkarzy i czekać ich będzie jeszcze długa selekcja. A opuszczenie rodzinnego domu w młodym wieku, szczególnie w przypadku 14-latka, wcale nie musi sprzyjać rozwojowi jego sportowej kariery...©℗

(PR)