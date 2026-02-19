Piłka nożna. Bośniacki napastnik w Pogoni?!

Mecz Legii z Noah, w którym zwycięską bramkę strzelił Nardin Mulahusejnović. Fot. Mateusz KOSTRZEWA/Legia.com

Portal Transfermarkt podał, że ciągle aktualne jest zainteresowanie ekstraklasowej Pogoni Szczecin 27-letnim prawonożnym środkowym wysokim napastnikiem (191 cm wzrostu) z Bośni i Hercegowiny Nardinem Mulahusejnoviciem, występującego obecnie w Armenii w klubie FC Noah Erewań, zaś rozmowy w sprawie transferu piłkarza toczą się już od grudnia.

Na naszych łamach informowaliśmy już o zainteresowaniu Bośniakiem pod koniec ubiegłego roku, ale niektórzy nazwali to plotkami, a okazuje się, że negocjacje są coraz bliższe finiszu. Wspomniany portal Transfermarkt poinformował, że Pogoń zaoferowała Motorowi 2 mln euro za czołowego polskiego napastnika Karola Czubaka, ale lubelski klub odmówił i w tej sytuacji nabrały tempa rokowania z Ormianami, którzy zgadzają się odstąpić swojego piłkarza już za milion euro.

FC Noah Erewań niedawno w Lidze Konferencji Europy pokonał Legię Warszawa 2:1 (0:1), a Mulahusejnović strzelił zwycięskiego gola w 84. minucie i właśnie po tej bramce wojskowi definitywnie stracili szansę awansu do fazy pucharowej LKE. Dodajmy, że ostatnio Bośniakem interesowały się też dwa ekstraklasowe polskie kluby związane z trenerem Markiem Papszunem, czyli Raków Częstochowa i Legia Warszawa.

Jeśli transfer Mulahusejnovicia zostanie sfinalizowany, będzie on już czwartym piłkarzem z Bośni i Hercegowiny na Twardowskiego, bo w przeszłości występowali w Szczecinie: pomocnicy Zvonimir Kożulj i Admir Adżem oraz napastnik, ŚP Edin Saranović, zmarły na zawał serca w pandemicznym 2021 roku. (mij)

