Piłka nożna. Błękitni w III lidze pokonali outsidera

Trener Błękitnych Jarosław Piskorz. Fot. BŁĘKITNI

W piłkarskiej III lidze w 13. kolejce zaplanowano podwójne zachodniopomorskie derby. Broniące się przed spadkiem Wybrzeże Rewalskie uległo u siebie mającym II-ligowe aspiracje Błękitnym, a mecz Kluczevii Stargard z rezerwami szczecińskiej Pogoni odbędzie się w Kluczewie w niedzielę o godz. 14.

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - BŁĘKITNI Stargard 0:2 (0:1); 0:1 Damian Niedojad-Bednarczyk (1), 0:2 Kacper Maczulski (90).

Derbowy pojedynek na Stadionie Leśnym w Niechorzu rozpoczął i zakończył się golami, ale w przekroju całego meczu najwięcej walki było w środku pola.

- Szybko uzyskaliśmy prowadzenie, gdy po wrzucie z autu Mateusza Piotrowskkego, Damian Niedojad-Bednarczyk trafił do siatki, a później przez pół godziny kontrolowaliśmy boiskowe wydarzenia, by następnie oddać inicjatywę gospodarzom, zaś po przerwie mimo optycznej przewagi Wybrzeża Rewalskiego, gra toczyła się głównie w środku pola, praktycznie bez podbramkowych sytuacji i dopiero w samej końcówce, po centrostrzale oraz interwencji bramkarza Oskara Pogorzelca, Kacper Maczulski z bliska umieścił piłkę w pustej bramce - w skrócie opisał mecz trener Błękitnych Jarosław Piskorz.

WDA Świecie - FLOTA Świnoujście 2:1 (1:0); 1:0 Ignacy Dawid (32), 1:1 Hubert Turski (46), 2:1 Paweł Woźny (89).

Lepiej prezentujący się piłkarsko wyspiarze, po dwóch kolejnych zwycięstwach z silnymi rywalami, rozpoczęli mecz od ofensywy, a gospodarze ograniczali się do kontrataków i po jednym z nich Dawid strzelił gola. Ekipa z Uznamu dążyła do wyrównania i w doliczonym czasie pierwszej połowy w świetnej sytuacji byli Patryk Paczuk i Kacper Kasperowicz. Sztuka udała się natomiast tuż po przerwie Turskiemu, który doprowadził do wyrównania. Flota nadal atakowała, dążąc do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę, ale to gospodarze mieli konkretniejsze okazje, trafiając w poprzeczkę i zdobywając nieuznanego gola, a w końcówce po kolejnej kontrze i strzale Woźnego, wywalczyli komplet punktów. ©℗ (mij)

