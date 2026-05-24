Piłka nożna. Błękitni praktycznie już bezpieczni

Na wyspie Uznam nie oglądaliśmy bramek. Fot. MKS Flota/Piotr ZGRAJA

W piłkarskiej III lidze ważne zwycięstwo odnieśli Błękitni i praktycznie na kolejkę przed końcem rozgrywek zapewnili już sobie utrzymanie, o które ciężko walczą jeszcze rezerwy ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Wybrzeże Rewalskie Rewal spada niestety do IV ligi, a pozostałe zachodniopomorskie zespoły są w bezpiecznym środku tabeli. Awans do II ligi zapewnił sobie bydgoski Zawisza, a w barażach zagra Wikęd Luzino.

TŁUCHOWIA Tłuchowo - BŁĘKITNI Stargard 1:4 (0:2); 0:1Konrad Prawucki (8), 0:2 Damian Niedojad-Bednarczyk (22), 1:2 Adam Zaborowski (64), 1:3 Piotr Delner (71), 1:4 Konrad Prawucki (85).

FLOTA Świnoujście - CARTUSIA Kartuzy 0:0

KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - POLONIA Środa Wlkp. 1:2 (1:0); 1:0

Patryk Rychlik (29), 1:1 Bartosz Bartkowiak (73), 1:2 Piotr Skrobosiński (90).

UNIA Swarzędz - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 3:1 (3:0); 1:0 Miłosz Matuszewski (12), 2:0 Miłosz Matuszewski (21), 3:0 Miłosz Matuszewski (35 karny), 3:1 Oliwer Smuniewski (53).

POGOŃ II Szczecin - WDA Świecie mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 17 na bocznym boisku nr 3 przy ul. Karłowicza

