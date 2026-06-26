Piłka nożna. Blasco w Pogoni

Pierwszy trener Oscar Garcia będzie miał od piątku asystenta i analityka. Fot. Pogoń Szczecin SA

Niespełna 40-letni Hiszpan Joaquin Gomez Blasco dołącza do sztabu szkoleniowego piłkarzy ekstraklasowej Pogoni Szczecin i będzie pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera Oscara Garcii, a swoją pracę rozpocznie w piątek.

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Blasco posiada licencję UEFA Pro i może pochwalić się bogatym międzynarodowym doświadczeniem, zdobytym w różnych środowiskach piłkarskich, krajach i rozgrywkach. W trakcie swojej kariery pełnił rolę trenera analityka, asystenta trenera czy głównego trenera w Hiszpanii, Anglii, Finlandii, Grecji, Indonezji, na Cyprze, w Tajlandii oraz na innych międzynarodowych rynkach piłkarskich. (mij)

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