Sobota, 13 września 2025 r. 
Piłka nożna. Błanik zatrzymał Pogoń

Data publikacji: 13 września 2025 r. 18:22
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2025 r. 19:19
Piłka nożna. Błanik zatrzymał Pogoń
Krótko trwała dobra passa Pogoni w w PKO BP Ekstraklasie. Po dwóch zwycięstwach prze reprezentacyjna przerwą, w sobotę portowcy musieli uznać w Kielcach wyższość Korony. Gospodarze wygrali trzeci mecz ligowy z rzędu i umocnili sie w czołówce tabeli. 

Korona Kielce - Pogoń  Szczecin 1:0 (1:0); 1:0 - Dawid Błanik 38'

 Pogoń: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Marian Huja, Leonardo Koutris (87' Dimitrios Keramitsis) - Jan Biegański (56' Fredrik Ulvestad) - Musa Juwara, Kacper Smoliński (46' Adrian Przyborek), Sam Greenwood (70' Rajmund Molnar), Kamil Grosicki - Kacper Kostorz (56' Paul Mukairu)

Przed meczem trener Pogoni Robert Kolendowicz przestrzegał przed będącym w dobrej formie Błanikiem i to właśnie ten zawodnik pogrąży Pogoń. Piłkarz, który przed laty krótko grał w Szczecinie, ale nie został szczególni zapamiętany, rozgrywa najlepszy sezon w karierze. W sobotę po raz piąty w sezonie wpisał się na listę strzelców.

Drużyna trenera Jacka Zielińskiego od początku odważnie ruszyła do przodu. Cojocaru dwukrotnie interweniował zaraz na początku meczu. Pogoń odpowiedziała strzałem Greewooda, który minął bramkę.  Spotkanie toczyło się w szybkim tempie. Akcje przenosiły się z jednej połowy na drugą, ale to Korona była bliżej zdobycia bramki. Zagrożenie było często po rzutach rożnych. Po jednym z nich wejście Wahlqvista uchroniła szczecinian przed utratą bramki. Potem fantastyczna interwencja popisał się Cojocaru. W odpowiedzi po podaniu Grosickiego groźnie, lecz w środek bramki strzelał Smoliński. W 38. minucie Długosz dograł w pole karne, a niepilnowany  Błanik precyzyjnym strzałem głową pokonał naszego bramkarza. Pogoń tuż przed przerwą mogła wyrównać, ale strzał Grosickiego i dobitka Koutrisa nie znalazły drogi do siatki. Przed gwizdkiem kończącym pierwszą odsłonę, Antonin trafił w słupek bramki Cojocaru. 

Na początku drugiej połowy Korona nadal częściej atakowała. W ofensywie Pogoni najaktywniejszy był Juwara. Potem na placu gry pojawiali się gracze rezerwowi Pogoni z debiutantem Molnarem na czele. Węgierski napastnik od razu dał o sobie znać groźnie strzelając głową, ale nie zaskoczył bramkarza Korony. Portowcy w końcówce meczu coraz wyraźniej spychali rywali do defensywy. Korona broniła się jednak bezbłędnie i jeszcze wyprowadzała kontry. Dwukrotnie w takich kontratakach wynik mógł podwyższyć Davidović, ale dwukrotnie nie wykorzystał okazji. Szansy na wyrównującego gola dla Pogoni nie wykorzystał w ostatnich fragmentach Juwara.

(woj)

Komentarze

Kibic
2025-09-13 20:17:11
Na najbliższy mecz Pogoni z Lechią wybieram się z białą chusteczką. Nie można już dłużej czekać, bo z tym trenerem utoniemy.
Błanik ?
2025-09-13 19:45:07
On i fornalczyk będąc w Pogoni dobrze rokowali To miały być 2 żądla.Ja to widziałem a działacze Pogoni nie ,.dzisiaj mamy za to kostorza tyko po co.W kostorzu potencjału nie widzę , widzę kostprza w świcie
Pan Witek
2025-09-13 19:39:33
Słaby skład, słaby trener, beznadziejny zarząd.
Dlaczego ?
2025-09-13 19:17:48
Dlaczego piłkarze Pogoni są zawsze wolniejsi od przeciwników ? Dlaczego piłkarze Pogoni nie potrafią grać z pierwszej piłki ? Dlaczego na wyjazdach przy wyniku 0-0 Pogoń „odkrywa się” i traci gole po kontrach rywali ? Przecież powinno być odwrotnie. Trzeba zmieniać taktykę pod każdego rywala, bo Pogoń jest niestety najlepiej rozpracowaną drużyną przez trenerów innych klubów. Dlaczego, dlaczego, dlaczego ? Mnóstwo pytań bez odpowiedzi.
Czas rozliczeń
2025-09-13 19:05:07
W Radomiu Pogoń na początku zmarnowała dwie „setki” i przegrała mecz. W Kielcach była powtórka z „rozrywki”. Trzy niewykorzystane „setki” w pierwszej połowie. Kompromitacja Smolińskiego. Zmarnował wysiłek całej drużyny. No to pali się grunt pod nogami Kolendowicza. To już jest połowa rundy jesiennej. Czas na rozliczenie.
Kieleckie scyzoryki
2025-09-13 18:48:30
wypatroszyły POrtowców !

