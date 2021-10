Piłka nożna. Bezbramkowy remis lidera IV ligi

W piłkarskiej IV lidze pierwszy remis, i to bezbramkowy, zanotował samodzielny lider Dąb Dębno, który do tej pory miał w dorobku komplet 12 zwycięstw. Dodajmy, że dla rywala lidera, czyli Olimpu Gościno, był to dopiero pierwszy podział punktów w tym sezonie.

W pozostałych IV-ligowych meczach padło bardzo dużo goli. Wysokie zwycięstwa odnieśli spadkowicze z III ligi. Gwardia w Koszalinie rozgromiła Jezioraka Załom 4:0, a Flota na wyspie Uznam równie wysoko pokonała Białych Sądów, zaś Chemik w Policach z Sokołem Karlino uzyskał dobry wynik 4:2.

Szczeciński Hutnik wygrał na wyjeździe z outsiderem Zefirem Wyszewo 3:0. Odnotujmy jeszcze wysokie zwycięstwo Vinety w Wolinie z Pogonią Połczyn Zdrój 4:0. ©℗

(mij)