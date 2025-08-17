Piłka nożna. Bezbramkowy remis kobiecej Pogoni

Fot. Dariusz GORAJSKI

Po imponującej inauguracyjnej wygranej na Karłowicza 5:0, w meczu 2. kolejki podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego bezbramkowo zremisowały w Trójmieście z gdańszczankami, z którymi w poprzednim sezonie dwukrotnie zwyciężyły.

Ekstraliga piłkarek nożnych: AP Orlen Gdańsk – Pogoń Szczecin 0:0

Pogoń: Natalia Radkiewicz – Alexis Legowski, Karolina Łaniewska (75′ Maja Leśkiewicz), Zuzanna Radochońska, Julia Brzozowska - Suzuka Yosue, Lena Świrska, Zofia Giętkowska (29′ Blanka Zając), Dakyeong Choi - Kornelia Okoniewska

Od pierwszych minut spotkania inicjatywę przejęła Pogoń, która najczęściej atakowała lewą stroną, na której bardzo aktywna była Koreanka Choi, napędzająca grę szczecińskiego zespołu. W 29. minucie zrobiło się gorąco w polu karnym rywalek, ale Okoniewska uderzała głową tuż obok bramki, a cztery minuty później po strzale Okoniewskiej świetną interwencją popisała się bramkarka Martina Geletova. W końcówce pierwszej połowy na szczecińską bramkę strzelały Klaudia Fabova i Weronika Tarnawska.

Po przerwie obraz gry nie uległ większej zmianie, a na ostatnie dwadzieścia minut szczecinianki zintensyfikowały natarcie, utrzymując piłkę na połowie przeciwniczek i stwarzając sobie sporo sytuacji podbramkowych. W doliczonym czasie gry, który ostatecznie wyniósł dziewięć minut, mimo wcześniejszej zapowiedzi sześciu, gra toczyła się głównie pod polem karnym gdańskiego zespołu, a Pogoń wciąż atakowała, lecz albo strzały mijały bramkę, albo Geletova nie dawała się zaskoczyć. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, który oznaczał dla Orlenu pierwszy punkt w tym sezonie.

(mij)