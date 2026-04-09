Piłka nożna. Bartosz Kriegler w Świcie

Bartosz Kriegler przyjechał już do grodu Gryfa. Fot. Krzysztof PRUSKI/Świt

Z powodu wycofania się GKS-u Jastrzębie z rozgrywek piłkarskiej II ligi, pomimo zamknięcia zimowego okienka transferowego, pojawiła się możliwość wypożyczenia zawodników z tego śląskiego klubu i skorzystał z tego walczący o awans na ekstraklasowe zaplecze Świt Szczecin, pozyskując czasowo 18-letniego stopera młodzieżowej reprezentacji Polski Bartosza Krieglera.

Ten prawonożny środkowy obrońca dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, bo ma 193 cm wzrostu. Występował w reprezentacjach Polski juniorów do lat 16 i do lat 18, a w tym sezonie jesienią grał w młodzieżówce do lat 19, zaś we wrześniowym spotkaniu z Wyspami Owczymi popisał się nawet zdobyciem bramki. Rozpoczynał karierę w Górniku Wesoła, a następnie występował w Górniku 09 Mysłowice, MKS-ie Mysłowice i Górniku Zabrze, skąd trafił do byłych ekstraklasowiczów z Jastrzębia. W obecnym sezonie zagrał w 22 oficjalnych spotkaniach GKS-u, w tym 18 w podstawowym składzie, a było to 20 meczów w II lidze i dwa pojedynki w Pucharze Polski, a mimo gry w defensywie, ma w dorobku ligowego gola i jedną asystę. W meczu ze Świtem na Skolwinie rozegrał całe spotkanie, a w niedawnym rewanżu na Górnym Śląsku wszedł na boisko w II połowie.

Dodajmy, że od niedawna środkowym obrońcą Świtu jest pozyskany także z GKS-u Sebastian Rogala, więc będzie możliwe zestawienie pary stoperów z dwóch byłych Jastrzębian.

