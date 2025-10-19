Piłka nożna. Awans kobiecej Pogoni

Podopieczne Piotra Łęczyńskiego awansowały do 1/16 finału PP. Fot. Ryszard PAKIESER

W 1/32 Pucharu Polski szczebla centralnego piłkarek nożnych występują zespoły ekstraligowe oraz... typowo amatorskie i stąd mieliśmy bardzo wysokie wyniki, jak choćby Unia Opole - Czarni Sosnowiec 0:30 czy TAF Toruń - Trójka Staszkówka/Jelna 0:20, a drużyny musiały podróżować na drugi kraniec Polski, bo w losowaniu nie uwzględniono aspektów geograficznych.

Na tym szczeblu miały zagrać 3 szczecińskie ekipy, ale wystąpiły tylko dwie, zaś awansowała jedynie ekstraligowa Pogoń Szczecin, pokonując w Katowicach rezerwy aktualnego mistrza Polski GKS-u 9:0 (7:0); 1:0 Kornelia Okoniewska (3), 2:0 Suzuka Yosue (12), 3:0 Isabella Cook (20), 4:0 Suzuka Yosue (24), 5:0 Anastasija Poļuhovica (32), 6:0 Anastasija Poļuhovica (42), 7:0 Weronika Szymaszek (44 karny), 8:0 Lena Świrska (54), 9:0 Anastasija Poļuhovica (80).

Pogoń II Szczecin, czyli zespół do lat 18, który wywalczył Puchar Polski ZZPN, po dobrym spotkaniu - a szczególnie do przerwy - uległ ekstraligowemu Rekordowi Bielsko-Biała 0:4 (0:1).

II-ligowy wicelider, czyli zespół LFA Szczecin nie pojechał w daleką podróż aż pod Kraków i oddał walkowerem mecz z Dębem Zabierzów Bocheński, a powodem - jak nas poinformował prezes Piotr Kaszycki - były problemy organizacyjne, bo po urazach w II-ligowej batalii, z trudem można byłoby złożyć podstawową jedenastkę, o ławce rezerwowych już nie wspominając. Koszty wyjazdu też miały zapewne znaczenie, a klub postanowił skoncentrować się na walce o jak najlepsze miejsce w II lidze.©℗ (mij)

