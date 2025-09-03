Środa, 03 września 2025 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Arkonia juniorskim potentatem

Data publikacji: 03 września 2025 r. 09:55
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 10:48
Piłka nożna. Arkonia juniorskim potentatem
Podczas minionego weekendu juniorzy starsi i młodsi Arkonii grali w Legnicy z tamtejszą Miedzią, a na zdjęciu widzimy drużynę CLJS, która pechowo przegrała po rzucie karnym w 92. minucie... Fot. Arkonia  

Piłkarze szczecińskiej Arkonii, niegdyś nawet ekstraklasowicze, grają obecnie w Klasie Okręgowej, ale jeśli chodzi o najwyższy wyczyn w kategorii juniorów, to są obecnie najlepsi w grodzie Gryfa, bo jako jedyni mają swoje drużyny w Centralnej Lidze Juniorów Starszych i Centralnej Lidze Juniorów Młodszych.

Jeszcze niedawno 2 drużyny w ligach centralnych miała także szczecińska Pogoń, ale w poprzednim sezonie młodzi portowcy, niegdyś mistrzowie Polski w tej kategorii wiekowej, spadli z CLJS, a właśnie awansował do niej zespół z Lasku Arkońskiego i jest na tym szczeblu jedynym reprezentantem naszego województwa. W CLJM oprócz Arkonii grają natomiast jeszcze dwa szczecińskie kluby: Pogoń oraz FASE.

- Gramy w dwóch najważniejszych centralnych ligach, czyli do lat 19, która jest praktycznie juniorską ekstraklasą, a my tam jesteśmy zachodniopomorskim jedynakiem i do lat 17, gdzie Polska podzielona jest na pół, więc to pokazuje, jaki zrobiliśmy skok jakościowy - mówi prezes Arkonii Robert Gliwa. - Chciałbym się tym pochwalić, bo my szkolimy i robimy awanse z tymi zawodnikami, których nikt nie chce, bo zostali wyrzuceni z FASE i Pogoni, a te kluby nie bawią się w nieopłacalne szkolenie, tylko ściągają zawodników z całej Polski. Praktycznie za chwilę dojadą nam obiekty budowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, które sami wywalczyliśmy i będziemy mieli najlepszy obiekt szkoleniowy w województwie, a także najbardziej funkcjonalny, bo zaprojektowany na 12 miesięcy używalności w roku. Długo i cierpliwie na to wszystko pracowaliśmy!

Obecnie największą bolączką klubu jest fakt, że oni seniorzy, ani juniorzy, nie mogą rozgrywać oficjalnych spotkań na stadionie w Lasku Arkońskim, bo w okresie gruntownej modernizacji obiektu, tamtejsze boisko nie spełnia wymagań licencyjnych (chodzi o wymiary). Wszystko może się jednak zmienić już od sezonu 2026/2027 lub w najgorszym razie za dwa lata.

- W miniony piątek wyłoniono w przetargu wykonawcę drugiego etapu modernizacji obiektu Arkonii, a gdy to nastąpi, będziemy mogli wreszcie rozgrywać ligowe zawody u siebie! - informuje R. Gliwa. - Przetarg wygrała firma Multiprojekt ze Szczecina, ale jeszcze mogą być odwołania, więc umowa będzie podpisana pod koniec września. (mij)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

kibbic
2025-09-03 10:27:21
Faktycznie mega potentat... wygrali słabą WLJS i teraz szorują po dnie ligi z 1 punktem=spadek gwarantowany po jednym sezonie. Rozumując to w ten sposób to stadion powinni wybudować też w Dąbiu Żakom, bo też grali w CLJ... To niedorzeczne, żeby klubowi który ma drużynę z okręgówki budować taki obiekt za miejskie pieniądze, ale nie od dziś wiadomo że tam rządzą układy a Arkonia liże rowek POpaprańcom

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję