Piłka nożna. Arkonia juniorskim potentatem

Podczas minionego weekendu juniorzy starsi i młodsi Arkonii grali w Legnicy z tamtejszą Miedzią, a na zdjęciu widzimy drużynę CLJS, która pechowo przegrała po rzucie karnym w 92. minucie... Fot. Arkonia

Piłkarze szczecińskiej Arkonii, niegdyś nawet ekstraklasowicze, grają obecnie w Klasie Okręgowej, ale jeśli chodzi o najwyższy wyczyn w kategorii juniorów, to są obecnie najlepsi w grodzie Gryfa, bo jako jedyni mają swoje drużyny w Centralnej Lidze Juniorów Starszych i Centralnej Lidze Juniorów Młodszych.

Jeszcze niedawno 2 drużyny w ligach centralnych miała także szczecińska Pogoń, ale w poprzednim sezonie młodzi portowcy, niegdyś mistrzowie Polski w tej kategorii wiekowej, spadli z CLJS, a właśnie awansował do niej zespół z Lasku Arkońskiego i jest na tym szczeblu jedynym reprezentantem naszego województwa. W CLJM oprócz Arkonii grają natomiast jeszcze dwa szczecińskie kluby: Pogoń oraz FASE.

- Gramy w dwóch najważniejszych centralnych ligach, czyli do lat 19, która jest praktycznie juniorską ekstraklasą, a my tam jesteśmy zachodniopomorskim jedynakiem i do lat 17, gdzie Polska podzielona jest na pół, więc to pokazuje, jaki zrobiliśmy skok jakościowy - mówi prezes Arkonii Robert Gliwa. - Chciałbym się tym pochwalić, bo my szkolimy i robimy awanse z tymi zawodnikami, których nikt nie chce, bo zostali wyrzuceni z FASE i Pogoni, a te kluby nie bawią się w nieopłacalne szkolenie, tylko ściągają zawodników z całej Polski. Praktycznie za chwilę dojadą nam obiekty budowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, które sami wywalczyliśmy i będziemy mieli najlepszy obiekt szkoleniowy w województwie, a także najbardziej funkcjonalny, bo zaprojektowany na 12 miesięcy używalności w roku. Długo i cierpliwie na to wszystko pracowaliśmy!

Obecnie największą bolączką klubu jest fakt, że oni seniorzy, ani juniorzy, nie mogą rozgrywać oficjalnych spotkań na stadionie w Lasku Arkońskim, bo w okresie gruntownej modernizacji obiektu, tamtejsze boisko nie spełnia wymagań licencyjnych (chodzi o wymiary). Wszystko może się jednak zmienić już od sezonu 2026/2027 lub w najgorszym razie za dwa lata.

- W miniony piątek wyłoniono w przetargu wykonawcę drugiego etapu modernizacji obiektu Arkonii, a gdy to nastąpi, będziemy mogli wreszcie rozgrywać ligowe zawody u siebie! - informuje R. Gliwa. - Przetarg wygrała firma Multiprojekt ze Szczecina, ale jeszcze mogą być odwołania, więc umowa będzie podpisana pod koniec września. (mij)