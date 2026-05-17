Piłka nożna. 80 lat Pogoni Barlinek

Jubileuszowe spotkanie na barlineckim wzgórzu w BOK Panorama. Fot. Jerzy BOROWIAK

W Barlineckim Ośrodku Kultury Panorama odbyła się uroczysta akademia w związku z jubileuszem 80-lecia tamtejszej Pogoni, która została założona 5 maja 1946 roku i przez 19 sezonów występowała w ówczesnej III lidze (trzeci poziom rozgrywkowy), a później kilka lat grała jeszcze w nowej III lidze (czwarty poziom ligowy). Drużyna z Barlinka jeden raz brała udział w barażach o awans do II ligi i doszła do III rundy Pucharu Polski.

Obecnie Pogoń jest liderem Grupy 4 Klasy Okręgowej, a swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa na Stadionie Miejskim w Barlinku im. Bronisława Bagińskiego. Do najbardziej znanych piłkarzy, którzy występowali w barlineckim klubie należą: Marcin Kikut (Lech Poznań, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski oraz Superpucharu, reprezentant kraju), Jacek Przybylski (Lech Poznań, mistrz Polski), Maciej Malinowski (Lech Poznań, Dyskobolia Grodzisk Wlkp.), Zenon Burzawa (Sokół Pniewy, król strzelców Ekstraklasy), Moses Molongo (Zagłębie Lubin), Wiesław Stańko (Zagłębie Lubin, Górnik Wałbrzych), Radosław Kamiński (Dyskobolia Grodzisk Wlkp.), Piotr Stukonis (Stal Stocznia Szczecin) i ŚP Zygmunt Łężak (Arkonia Szczecin).

(mij)

