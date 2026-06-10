Piłka nożna. 19 czerwca startuje Pogoń. Zgrupowanie w Austrii i sparingi

W jakiej formie będzie kapitan w nowym sezonie? Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

19 czerwca piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin powrócą do zajęć po przerwie urlopowej, a częścią przygotowań do nowego sezonu będzie obóz przygotowawczy w Austrii, podczas którego Portowcy rozegrają mecze kontrolne ze znanymi przeciwnikami.

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Po ostatnim meczu sezonu zawodnicy Dumy Pomorza udali się na urlopy. Do Szczecina powrócą 18 czerwca. 19 i 20 czerwca naszych piłkarzy czekają tradycyjne badania i testy medyczne. 20 czerwca Granatowo-Bordowi mają w planie także pierwszy po przerwie trening na boisku.

W Szczecinie nasz zespół będzie pracował do 9 lipca. W pierwszym okresie przygotowań rozegra również mecze kontrolne z niemieckim Dynamem Berlin (27 czerwca na wyjeździe), a także z Zagłębiem Lubin (4 lipca w Szczecinie lub Opalenicy) oraz Chrobrym Głogów (8 lipca w Szczecinie). Następnie Portowcy udadzą się na kilkudniowy obóz przygotowawczy do Austrii, gdzie czekają ich spotkania towarzyskie z 19-krotnym mistrzem Turcji, Fenerbahce Stambuł (11 lipca w Linz), a także z 5-krotnym mistrzem Austrii, Sturmem Graz (15 lipca w Leoben).

W ostatnim tygodniu przed startem ligi granatowo-bordowi ponownie będą pracować przy Twardowskiego. Mecze 1. kolejki sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy mają się odbyć w weekend 24-26 lipca. (oprac. mij)

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