Piłka nożna. 16 mln zł dla Portowców

Pogoń zarobiła znacznie mniej od Jagiellonii. Fot. Pogoń Szczecin SA

Ekstraklasa SA ustaliła podział wynagrodzeń dla klubów piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy za sezon 2025/2026, wypłacając 18 drużynom ponad 301 mln złotych.

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Najwięcej otrzymał Lech Poznań (36,8 mln zł) wyprzedzając Górnika Zabrze (29,7 mln zł) i Jagiellonię Białystok (26,5 mln zł), a Pogoń Szczecin zajęła w tej klasyfikacji 9. pozycję, otrzymując blisko 16 mln zł, na co złożyła się kwota stała (8,2 mln zł), wartość historyczna (3,9 mln zł), wynik sportowy (3,3 mln zł) oraz Pro junior System (0,5 mln zł). (mij)

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