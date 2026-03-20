Piłka nożna. 10 lat Klubu Seniora ZZPN; Zbigniew Boniek i 48 wspaniałych

Czesław Giergiel Fot. archiwum

19 marca minęło równo 10 lat od powstania Klubu Seniora działającego przy Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej. Na spotkaniu założycielskim było obecnych 25 osób, a z tego grona po dziesięciu latach ubyło 9 osób, w tym 6 odeszło do wieczności, zaś niektórzy zrezygnowali...



REKLAMA

Spotkanie jubileuszowe piłkarskich seniorów odbędzie się 28 marca w restauracji „Vivat” w Mierzynie, a zostali zaproszeni także przedstawiciele Klubu Seniora działającego przy PZPN, na czele z przewodniczącym Eugeniuszem Kolatorem oraz sekretarzem Januszem Kowalskim. Patronatem medialnym obchodów 10-lecia Klubu Seniora jest najstarszy (ukazujący się od 7 października 1945 r.) dziennik na Pomorzu Zachodnim, czyli „Kurier Szczeciński”.

Ośmiu ekstraklasowiczów

Z biegiem lat do zachodniopomorskiego Klubu Seniora dołączyło wielu znanych piłkarzy, działaczy i kilku arbitrów piłkarskich, a obecnie organizacja liczy 48 osób. Wśród nich jest 8 piłkarzy z ekstraklasową przeszłością. Obecnie najstarszym członkiem jest 90-letni Teodor Jabłonowski, a najwięcej gier (260) ma na koncie Henryk Wawrowski. Najwięcej występów w II lidze (150) zaliczył Stefan Czerbiński, zaś najlepszym bramkarzem (0,53 puszczonych bramek na mecz) jest Zbigniew Długosz, który grał z Pogonią w latach 1981/82 w dwóch finałach Pucharu Polski.

Działają do dziś

Z założycieli zachodniopomorskiego Klubu Seniora do dzisiaj działają: Zygmunt Adamski (sędzia piłki nożnej i obserwator), Wiesław Czyż (członek zarządu, weryfikator meczów piłkarskich), Ryszard Fabiniak (członek zarządu, wiceprezes ZZPN, przewodniczący Klubu Seniora), Czesław Giergiel (dokumentalista piłki nożnej, członek zarządu OZPN), Jerzy Jatczak (piłkarz m.in. Pogoni Szczecin i długoletni trener), Krzysztof Kordaczuk (długoletni dyrektor Błękitnych Stargard, członek zarządu OZPN, urzędujący wiceprezes ZZPN), Tadeusz Leszczyński (członek zarządu OZPN, wiceprezes ZZPN), Bogdan Łopaciński (zasłużony trener m.in. Stali Stocznia Szczecin), Mirosław Masicz (piłkarz m.in. Pogoni Szczecin i Chemika Police oraz trener m.in. reprezentacji województwa i trener koordynator ZZPN), Franciszek Mikucki (zasłużony trener Błękitnych Stargard), Jan Patraś (piłkarz Arkonii Szczecin i Pogoni Barlinek, zasłużony działacz), Eugeniusz Różański (trener m.in. Pogoni i Stali Stocznia, z którymi był bliski awansu do ekstraklasy, a wprowadził do niej Zagłębie Lubin, a na najwyższym szczeblu pracował też w Olimpii Poznań), Edward Sosnowski (II-ligowy piłkarz, przewodniczący Wydziału Dyscypliny ZZPN), Zenon Trzepacz (członek zarządu ZZPN, przewodniczący komisji odwoławczej i komisji rewizyjnej OZPN), Henryk Wawrowski (piłkarz Pogoni Szczecin, srebrny medalista olimpijski z Montrealu, wiceprezes zarządu OZPN i ZZPN) oraz Jerzy Wolny (zasłużony działacz OZPN i ZZPN, pracujący m.in. w wydziale dyscypliny i komisji rewizyjnej, współzałożyciel i członek zarządu Klubu Seniora). W zebraniu założycielskim uczestniczyło 6 osób, które odeszły już do wieczności, więc przypomnijmy te Świętej Pamięci postacie: Julian Bumbul (1949-2025, sędzia i działacz), Stefan Duda (1950-2017, piłkarz Sokoła Pyrzyce i działacz Sępa Brzesko, gdzie stadion nazwano Jego imieniem), Stanisław Nizio (1943-2018, długoletni prezes OZPN), Bolesław Suchodolski (1944-2023, piłkarz Fali Trzebiatów i Sokoła Pyrzyce, długoletni prezes Dąbrovii Stara Dąbrowa), Henryk Waliłko (1947-2019, piłkarz Arkonii Szczecin i Stali Stocznia oraz trener stoczniowego klubu), Stefan Żywotko (1920-2022, piłkarz Arkonii Szczecin, później wybitny trener, m.in. Pogoni Szczecin, Arkonii Szczecin i JS Kabylie z którym wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Algierii i wygrywał Afrykańską Ligę Mistrzów).

Zbigniew Boniek zachęcił

Geneza powstania piłkarskich klubów seniora w Polsce wiąże się z kadencją Zbigniewa Bońka w roli prezesa PZPN-u, a 15 listopada 2015 r. zaprosił on przedstawicieli wszystkich wojewódzkich związków piłkarskich do udziału w spotkaniu dotyczącym tej sprawy. Zachodniopomorski związek reprezentował tam Ryszard Fabiniak (wiceprezes do spraw szkoły piłkarskiej). Na tym spotkaniu została podjęta decyzja o utworzeniu klubów seniora we wszystkich województwach. Po powrocie ze spotkania w Warszawie, Fabiniak, który mieszkał wówczas w Pyrzycach i był bramkarzem Sokoła, skontaktował się z pochodzącym z Trzcińska Zdroju Czesławem Giergielem, wtedy broniącym bramki Odry Chojna, proponując mu grę w pyrzyckim klubie, gdzie obaj działali w klubie seniora i postanowili taki założyć na skalę wojewódzką. To dzięki niezwykłej pasji obu panów do piłki nożnej i ich zaangażowaniu, co roku wspólnie z całym zarządem organizowane są cztery spotkania, z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz dwa grille w okresie letnim na świeżym powietrzu. Podczas tych spotkań wielokrotnie zapraszani są znakomici goście zasłużeni dla polskiego piłkarstwa.

Ciekawe spotkania

W minionych latach odwiedzili zachodniopomorskich seniorów m.in. selekcjonerzy reprezentacji Polski, Andrzej Strejlau i Paweł Janas, a także niedawno zmarły legendarny snajper Pogoni i król strzelców ekstraklasy ŚP. Marian Kielec oraz Wiesław Wraga, Jerzy Krzysztolik, Mariusz Kuras, czy Olgierd Moskalewicz. Od kilku lat członkowie zarządu, przed kolejnymi uroczystościami Wszystkich Świętych, odwiedzają groby zmarłych kolegów spoczywających w różnych miejscowościach województwa, stawiając symboliczną lampkę z napisem z logo Klubu Seniora. Ponadto z okazji okrągłych urodzin członkowie naszego klubu otrzymują okolicznościowe pamiątki. Wszyscy członkowie posiadają koszulki klubowe oraz czapki z logo klubu, a od trzech lat jest przyznawany pamiątkowy medal „Zasłużony Senior”. Działalność klubu dokumentowana jest na stronie internetowej ZZPN.

Pasjonat piłki nożnej i dokumentalista historii Cz. Giergiel opisuje historię ciekawszych wydarzeń w wydawanych informatorach. W 2024 r. byli piłkarze Stali Stocznia obchodzili piękny jubileusz 50-lecia awansu do II ligi i z tej okazji zarząd Klubu Seniora zorganizował spotkanie przy grillu, a prezes ZZPN Maciej Mateńko ufundował okolicznościowe medale, które zostały wręczone byłym piłkarzom tego klubu, którzy są członkami Klubu Seniora. Wielu zasłużonych członków klubu seniora w ostatnich latach otrzymało honorowe odznaczenia i medale za zasługi dla PZPN. W roku ubiegłym z okazji wyborów na kolejną kadencję władz ZZPN - tradycyjnie raz na 4 lata - wręczano najwyższe honorowe odznaczenia związku, czyli Bursztynową Odznakę, którą otrzymało dwóch przedstawicieli Klubu Seniora: Ryszard Fabiniak i Mirosław Masicz.

Na czele bez zmian

Również w roku poprzednim odbyły się wybory zarządu Klubu Seniora na kolejne 4 lata, a na czele organizacji obyło się bez zmian. Ryszard Fabiniak pozostał przewodniczącym (piastuje tę funkcję od założenia klubu). Wiceprzewodniczącym od założenia klubu jest Czesław Giergiel, a wiceprzewodniczącym do spraw finansowych - Jerzy Wolny. Ponadto członkami zarządu są: Roman Maciejewski, były zawodnik II-ligowej Stali Stocznia i Jan Szydłowski, były piłkarz Błękitnych Stargard, strzelec pierwszej, historycznej bramki w rozgrywkach II ligi w sezonie 1981/82. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Ryszard Litwińczuk, od pół wieku znany z działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. Od dwóch kadencji prezes ZZPN Maciej Mateńko wspiera działalność Klubu Seniora, udostępniając pomieszczenia na zebrania i regularnie biorąc udział w spotkaniach. Jednym słowem wśród członków klubu panuje rodzinna atmosfera.

(oprac. mij)

REKLAMA