Panczenista Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem dla Polski

Grafika: x.com/Milano Cortina 2026

23-letni panczenista Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w rywalizacji na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Złoto zdobył Czech Metodej Jilek.

Władimir Semirunnij we wrześniu 2023 roku uciekł z Rosji do Polski. W sierpniu 2025 roku prezydent RP Karol Nawrocki nadał mu polskie obywatelstwo.

To drugi srebrny medal Polaków na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Pierwszy zdobył skoczek narciarski Kacper Tomasiak.

oprac. (ip)

