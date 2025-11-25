Olimpizm. Brąz szczecinianki na zakończenie igrzysk w Tokio

Agata Kosztowny po wywalczeniu miejsca na podium w maratonie. Fot. SKSG Korona

Polska reprezentacja po raz kolejny udowodniła, że należy do światowej elity sportu niesłyszących, a podczas zakończonych właśnie XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w Tokio, Biało-Czerwoni zdobyła 19 medali, w tym 5 srebrnych i 14 brązowych, a w królewskiej konkurencji lekkoatletycznej czyli maratonie, który zwieńczył japońską imprezę, III miejsce wywalczyła Agata Kosztowny, reprezentantka Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona.



Szczecinianka przebiegła zawody życia, sięgając po brązowy medal i ustanawiając przy tym nowy rekord Polski niesłyszących (3:00:31).

Przez większą część dystansu utrzymywała się na piątej pozycji, walcząc z wymagającą trasą i rywalkami, a jednak na ostatnich kilometrach pokazała prawdziwą klasę wskakując na podium. Ten sukces to owoc lat pracy i konsekwencji, a co ogromny wkład miał trener Rafał Śliwka, mentor szczecinianki, który od dawna wspiera jej rozwój. Warto podkreślić, że medalistka jest nie tylko wybitną sportsmenką, ale także silną matką dwójki dzieci, która udowodniła, że determinacja i pasja mogą prowadzić do wielkich zwycięstw.



Brąz w maratonie to już czwarty medal szczecińskiej Korony podczas tegorocznych igrzysk, a pierwszy brąz zdobył Bartosz Brzezicki w skoku wzwyż, a czym już pisaliśmy. Później III miejsce zajęła męska drużyna w bowlingu, z Michałem Pickiem z Korony w składzie. Kolejne chwile chwały przyniosła sztafeta kobiet 4×100 metrów, a podopieczne trenera R. Śliwki: Alicja Biedna, Natalia Nowaczyk, Sara Plewczyńska i Martyna Boguszewicz, zdobyły brązowy medal z czasem 48.97 sekundy, ustanawiając rekord Polski. Trzy ostatnie zawodniczki reprezentowały Koronę i były filarem sukcesu.

