Olimpizm. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka

Uczestnicy jubileuszowej imprezy. Fot. archiwum

W Willi Lentza przy al. Wojska Polskiego odbyła się uroczystość 60-lecia Szczecińskiego Klub Olimpijczyka, któremu od kilkunastu lat prezesuje złoty medalista olimpijski i mistrz świata, wioślarz Marek Kolbowicz.

O szczecińskich olimpijczykach oraz paraolimpijczykach, którzy licznie stawili się w Willi Lentza w towarzystwie trenerów i działaczy oraz dziennikarzy, barwnie opowiadał prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć, a dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że uczestników igrzysk ze szczecińskich klubów było 68, w tym 13 medalistów. Było też 9 zawodników, którzy wywalczyli 4 medale w Moskwie na zawodach „Przyjaźń 84", bo polscy komuniści podlegli mocodawcom z ZSRR nie pozwolili im pojechać na igrzyska olimpijskie do Los Angeles. Była to riposta Związku Radzieckiego po tym, jak prawie cały świat zbojkotował igrzyska w 1980 roku w Moskwie, po tym jak Rosjanie napadli na Afganistan. Kraj ten nadal kontynuuje imperialistyczną politykę i stąd zbrodnicza napaść na Ukrainę...

Dziś w Szczecinie mieszka 43 olimpijczyków, a 25 odeszło do panteonu sław polskiego sportu, zaś 13 spoczywa na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Dodajmy, że 8 szczecinian startowało w igrzyskach reprezentując barwy innych klubów, a 15 olimpijczyków przybyło do grodu Gryfa po igrzyskach. Najczęściej w igrzyskach startował M. Kolbowicz (5 razy), a po 4 starty zaliczyli: Monika Pyrek-Rokita, Paweł Baraszkiewicz, Grzegorz Krejner i Marcin Matkowski. Najliczniej na igrzyskach reprezentowani byli: wioślarze (13, 3 medale), kolarze (11), lekkoatleci (10, 2 medale), kajakarze (8, 3 medale), pływacy (8), żeglarze (5, 1 medal) i piłkarze nożni (3, 3 medale).

Na spotkaniu wręczono też wiele odznaczeń i wyróżnień: „Za zasługi dla sportu", „PKOl", „100-lecia PKOl", „Gryfa Zachodniopomorskiego", „Ambasadora Szczecina" i „Zasłużonego dla miasta Szczecina". W okresie 60-lecia licznym obiektom sportowym i szkołom nadano imiona szczecińskich olimpijczyków.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili na poczęstunek, a w kuluarach toczyły się ciekawe, często bardzo emocjonalne rozmowy...©℗ (mij)

