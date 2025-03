Obiekty sportowe. SDS już pod dachem

Nowy SDS ma już dach. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Nowoczesny kompleks Szczecińskiego Domu Sportu, który może być kolejną sportową wizytówką grodu Gryfa, nabiera realnych kształtów. Prace związane z budową zadaszenia właśnie się zakończyły i przyszła pora na najbardziej wymagający etap prac wykończeniowych. Zakończenie budowy planowane jest na maj 2026 roku, ale potem trzeba będzie przejść szczegółowe procedury odbioru, więc trudno na razie dokładnie prognozować, kiedy obiekt zacznie służyć sportowcom i kibicom.



Front robót jest aktualnie szeroki i obejmuje prace budowlano-wykończeniowe w każdej części nowego kompleksu. W hali sportowej trwa tynkowanie ścian, by przygotować je do kolejnego etapu robót wykończeniowych. Nad halą basenową wykonane zostało już zadaszenie. Wkrótce rozpoczną się też prace na elewacji hali sportowej i basenowej.



Wewnątrz kompleksu kontynuowane są prace związane z branżą elektryczną i sanitarną. Montowane są trasy kablowe i okablowanie – sieci LAN czy kontroli dostępu. Kontynuowane są prace przy montażu kanałów i układów wentylacyjnych. Trwa montaż pionów kanalizacji oraz instalacji podstropowej kanalizacji sanitarnej.



Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji powstaje nowy basen oraz większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym programem funkcjonalno-użytkowym wybudowany zostanie basen 30-metrowy, z lokalnym przegłębieniem a także m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować koncerty i inne wydarzenia. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



W obiekcie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75 procent wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.



Nadzór nad modernizacją, a właściwie to budową nowego SDS-u sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a generalnym wykonawcą jest Budimex SA, zaś koszt prac to blisko 109 mln zł brutto. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

(oprac. mij)