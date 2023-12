Obiekty sportowe. Ruszyła rozbiórka Szczecińskiego Domu Sportu

Tak wygląda wyburzanie SDS-u. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Szczeciński Dom Sportu przy ul Wąskiej pięknie kojarzy wielu szczecinian, bo to ponad pół wieku sportowej historii Szczecina, ale wkrótce w tym samym miejscu powstanie nowy i bardziej funkcjonalny kompleks. Niedawno rozpoczęły się prace rozbiórkowe SDS-u.



Po tygodniach przygotowań na dobre rozpoczęły się prace demontażowe oraz rozbiórkowe SDS-u. Przygotowano zaplecze budowy, wygrodzono teren, przeprowadzono demontaż pomniejszych elementów budynku m.in. paneli fotowoltaicznych znajdujących się na dachu i teraz przy użyciu ciężkiego sprzętu rozpoczęto faktyczne wyburzanie obiektu. W stertę gruzu obróciła się już jedna ze ścian hali sportowej. Etap rozbiórek potrwa kilka najbliższych tygodni. Po nich przyjdzie czas na przygotowanie terenu inwestycji pod budowę nowego kompleksu.



Istotną częścią prac rozbiórkowo-demontażowych będzie zabezpieczenie przeznaczonych do zachowania starych elementów budynku. To m.in. charakterystyczne mozaiki, które trzeba zdemontować i następnie zabezpieczyć do czasu ich ponownego wkomponowania w przestrzenie nowego kompleksu. Te prace będą prowadzone w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.



W ramach inwestycji powstanie nowy basen oraz większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany zostanie basen 30-metrowy z lokalnym przegłębieniem, a także m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. Przebudowie ulegnie również mały basen z brodzikiem. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. To część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.



W obiekcie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75% tzw. wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie nadto wyposażony w instalację fotowoltaiczną.



Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Generalnym Wykonawcą robót jest spółka BUDIMEX SA. Koszt prac to ponad 108,8 mln zł brutto. Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

(oprac. mij)