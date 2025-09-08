Narciarstwo wodne. Tomasz Bernatowicz mistrzem Europy!

Tomasz Bernatowicz w Melicach. Fot. PZMiNW

Polscy narciarze wodni zachwycili formą na rozgrywanych w czeskich Melicach mistrzostwach Europy seniorów za motorówką zdobywając cztery medale, a dwa z nich należą do Tomasza Bernatowicza (Ski-Line Szczecin), który zdobył złoto i srebro!

Tomasz Bernatowicz awansował do grupy zawodników walczących o medale w jeździe figurowej z trzecim wynikiem eliminacji. W finale poprawił swój przejazd, a wynik 2950 punktów zapewnił mu drugie miejsce i srebrny medal. Swój dorobek medalowy Bernatowicz mógł powiększyć na torze slalomowym, bo to w końcu wicemistrz Europy sprzed roku właśnie w „trickach”. Tym razem konkurencja okazała się jeszcze silniejsza, a poziom finałów był bardzo wysoki. Polak miał lepszy przejazd niż w eliminacjach, jednak pokonanie 1,5 boi na linie holowniczej o długości 11.25 m zapewniło mu 4. miejsce tuż za podium. W finale skoków także na czwartej pozycji uplasował się Bernatowicz z wynikiem 27,8 metra.

Po zakończeniu rywalizacji na wodzie, nie skończyły się dobre informacje dla reprezentanta Polski z grodu Gryfa. Sędziowie przeliczyli punkty w trójkombinacji, czyli sumie indywidualnych osiągnięć zawodników, którzy startowali we wszystkich trzech konkurencjach: jeździe figurowej, slalomie i skokach. Wśród najwszechstronniejszych narciarzy wodnych Europy Tomasz Bernatowicz został mistrzem Starego Kontynentu! (mij)





