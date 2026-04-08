MMA. Oktagon 86 z gwiazdami już w sobotę!

Michał Materla (z prawej) i jego rywal. Fot. OKTAGON

W sobotę o godz. 18 w szczecińskiej Enea Arenie przy ul. Szafera odbędzie się wielka gala sportów walki OKTAGON 86, a bilety są do nabycia w internecie na stronie: eventim.pl. Jedną z gwiazd imprezy będzie powracający do walk w klatce Szczecinianin Michał Materla, z którym przeprowadziliśmy rozmowę, a wywiad ukaże się w piątkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego".



REKLAMA

OKTAGON, czyli największa organizacja MMA w Europie rozszerza działalność o nowy kraj i wkracza do Polski, a Szczecin będzie jubileuszową 40. lokalizacją i 23. miastem, które odwiedzi. Może też dojść - i najprawdopodobniej tak się stanie - do kolejnego jubileuszu, bo w całej historii istnienia organizacji, widzowie zobaczyli dokładnie 199 poddań. Oznacza to, że pierwszy zawodnik, który w Szczecinie zmusi do poddania swojego rywala, zapisze na swoim koncie historyczne, dwusetne poddanie dla organizacji.

Szczeciński idol i były sześciokrotny mistrz KSW, Michał Materla, staje do swojej 45. profesjonalnej walki, tym razem w umownym limicie wagowym do 89 kilogramów. Człowiek, który przetarł szlaki od brudnych sal treningowych aż po wyprzedane stadiony, będzie bronił swojego terytorium w rodzinnym Szczecinie. Naprzeciw niego rusza jednak niepowstrzymany niemiecki czołg - Christian Jungwirth.



W dywizji półciężkiej zaprezentuje się natomiast inny ulubieniec szczecińskiej publiczności, czyli Tomasz Narkun, fenomen grapplingu i posiadacz czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, który jako jeden z niewielu ludzi na świecie potrafił dwukrotnie pokonać legendarnego Mameda Chalidowa. Jego sobotnim przeciwnikiem będzie także Niemiec, Alexander Poppeck, dla którego powrót do wagi półciężkiej na terenie rywala stanowi punkt zwrotny w karierze i będzie to ostateczny test jego pozycji numer jeden w rankingu.

Walk będzie jednak znacznie więcej, więc zapowiadają się wielogodzinne emocje. (mij)

REKLAMA