MMA. Mołdawianin znokautował stargardzkiego berserkera

Na gali KSW 76 w Grodzisku Mazowieckim, Gracjana Szadzińskiego reprezentującego stargardzki Berserkers Team, w pierwszej rundzie znokautował Valeriu Mircea z Mołdawii.

Obaj zawodnicy rozpoczęli walkę spokojnie. Po około minucie ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków i ta wymiana ciosów zakończyła się nieszczęśliwie dla stargardzianina. Mircea trafił Polaka prawym sierpowym. Szadziński natychmiast się podniósł, ale nie był w stanie obronić się przed kolejnymi atakami rywala. Kolejne uderzenie sprawiło, że po raz drugi wylądował na deskach i sędzia przerwał pojedynek. Bilans walk w MMA po tej przegranej Gracjana Szadzińskiego, to 9 wygranych i 5 porażek, z czego 3 wygrane i 3 porażki to bilans w organizacji KSW. (BaT)