Mistrzowie i... zakonnica, podczas XXIII edycji Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie

Fot. Jerzy Janawa

W Dziwnowie odbyła się XXIII edycja Festiwalu Gwiazd Sportu, a w imprezie uczestniczyło wielu utytułowanych i niezwykle utalentowanych sportowców, wśród których nie brakowało medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz Europy, a także zdobywców prestiżowych nagród i trofeów.

Jak co roku nad Bałtykiem turyści i kibice mieli możliwość zdobycia autografów czy zrobienia wspólnego zdjęcia. Była też tradycyjnie możliwość sportowej rywalizacji z mistrzami. Tradycją festiwalu są koncertowe wieczory, więc gwiazdom sportu towarzyszyła gwiazdy muzyki, jak choćby Big Cyc czy Dawid Kwiatkowski, a nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni. Tegoroczna edycja festiwalu zbiegła się ze świętem Wojska Polskiego, więc obok żołnierzy-sportowców, oglądaliśmy także sporo wojskowego sprzętu. Inauguracja festiwalu w obszarze sportowych aktywności miała miejsce na boisku u zbiegu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza, na którym Iga Baumgart-Witan, Marcin Nowak oraz Patryk Dobek przeprowadzili cykl lekkoatletycznych zawodów, adresowanych do dzieci i młodzieży. Chętnych do udziału nie brakowało, a każdy ze startujących otrzymał pamiątkowy dyplom i medal.

- Mamy nadzieję, że będziemy inspiracją dla przyszłych, młodych pokoleń, a naszymi medalowymi śladami, pójdą kolejni, którzy są dopiero na początku swojej sportowej drogi i już teraz trzymamy za nich kciuki! - głosili na internetowej stronie dziwnow.pl nasi sportowi idole.

Patryk Dobek, Iga Baumgart-Witan, Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec-Szota opowiadali o swoich dyscyplinach oraz licznych, sportowych doświadczeniach. Niemal równolegle, odbywała się rywalizacja na sup rowerach wodnych, a ścigali się oczywiście goście festiwalu wspólnie z plażowiczami. Sportowcy i turyści zagrali też w siatkówkę. Była też Przedszkoliada - Drużyna Kangura, trucht VIP-ów, czyli bieg o Wielką Muszlę Dziwnowa oraz memoriałowy bieg Cztery Mile Jarka, zaś w tym rodzinnym przedsięwzięciu na plaży uczestniczyło ponad 300 osób w różnym wieku, a widzieliśmy nawet... zakonnicę. O niezwykle efektownej, nagrodzonej przez FIFA bramce, opowiadał ampfutbolista Marcin Oleksy, który razem z Adrianem Bąkiem i Mateuszem Warakomskim przybliżyli swoją dyscyplinę sportu podkreślając, że polskie kluby ampfutbolu podobnie jak reprezentacja narodowa mają się czym pochwalić. Zwieńczeniem tej niezwykle interesującej rozmowy, była seria strzałów na bramkę i pokaz piłkarskich umiejętności. Jeśli chodzi o futbol, to widzieliśmy też Grzegorza Latę, złotego i srebrnego medalistę olimpijskiego, który na mistrzostwach świata wywalczył III miejsce i został królem strzelców, a później był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- To były naprawdę udane dwa dni w naszym mieście, a oceniając wzrokowo, przyjechało do nas wielu miłych gości, którym sprzyjała też ładna pogoda, więc myślę, że kibice i turyści byli zadowoleni z programu, jaki im przygotowaliśmy, a prawdziwym finałem imprezy była ceremonia odsłonięcia replik medali w Alei Gwiazd Sportu - powiedział burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch. (mij)