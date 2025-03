Ligowo-pucharowy weekend

Arkonia powalczy w weekend o Puchar Polski w piłce wodnej. Fot. Dariusz GORAJSKI

TAURON LIGA SIATKAREK

Developres Rzeszów – Chemik Police (sobota, godz. 12.30)

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy rozegrany zostanie w Rzeszowie, zaledwie cztery dni po spotkaniu tych drużyn w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. We wtorek, prowadzony ponownie przez trenera Stefana Antigę, Developres pokonał Chemika w Netto Arenie 3:1. W ćwierćfinale walka toczy się do dwóch zwycięstw.

ORLEN BASKET LIGA KOSZYKARZY

Górnik Wałbrzych – PGE Spójnia Stargard (sobota, godz. 17.30)

Koszykarze Spójni od początku stycznia wygrali tylko 2 z 9 spotkań. Górnik w międzyczasie sięgnął po Puchar Polski, ale po tym sukcesie przegrał dwa kolejne mecze ligowe.

Start Lublin – King Szczecin (niedziela, godz. 17.30)

Koszykarze Kinga o trzynaste zwycięstwo powalczą w niedzielę w Lublinie. Start ma w tej chwili lepszy dorobek punktowy od szczecinian i o jedną wygraną więcej. W Szczecinie w I rundzie Start pokonał Kinga jednym punktem, rozstrzygając mecz w decydującej kwarcie.

ORLEN EKSTRALIGA PIŁKAREK NOŻNYCH

GKS Katowice – Pogoń Szczecin (sobota, godz. 19.30)

Będzie to mecz na szczycie liderujących w tabeli katowiczanek z zajmującymi II lokatę szczeciniankami i rewanż za porażkę Pogoni w grodzie Gryfa 1:3. Broniące tytułu mistrzyń Polski podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego, jeśli chcą mieć jeszcze cień szansy na obronę złota, muszą na Górnym Śląsku wygrać, bo tracą obecnie do GKS-u aż 9 punktów. Do tej pory zespół z Katowic wygrał wszystkie 15 ligowych pojedynków!

II LIGA PIŁKARSKA

Świt Szczecin – GKS Jastrzębie (sobota, godz. 15)

Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego rozpoczęli wiosnę od wygranej w Elblągu, ale potem przegrali dwa mecze i to oba jednym golem. Najpierw u siebie z liderującą w tabeli Pogonią Grodzisk Maz., a później w Bielsku-Białej z byłem ekstraklasowiczem Podbeskidziem, tracąc decydującego gola w trzeciej minucie doliczonego czasu. Świt z miejsc barażowych o I ligę spadł na 8. lokatę (30 pkt. i trzy oczka straty do baraży), a jastrzębianie są na spadkowej 15. pozycji (20 pkt.).

PUCHAR POLSKI PIŁKARZY WODNYCH

Finałowy turniej odbywa się w Łodzi i w piątek o godz. 18.30 Arkonia Waterpolo Szczecin zmierzy się z ŁSTW Politechniką Łódzką, z którą przed tygodniem w ekstraklasie zremisowała i przegrała w rzutach karnych. W przypadku zwycięstwa szczecinianie w sobotę o godz. 17.30 zagrają z Alfą Gorzów (w razie porażki o godz. 15.30 walczyć będą o 5. miejsce z przegranym z pary: WTS Bytom – Waterpoo Poznań). W niedzielę mecz o 3. miejsce rozpocznie się o godz. 15.30, a finał o godz. 17.30. ©℗

