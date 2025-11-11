Wtorek, 11 listopada 2025 r. 
Lekkoatletykla. Gulbinowicz i Kenijczycy

Data publikacji: 11 listopada 2025 r. 17:42
Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2025 r. 17:42
Fot. Goleniowska Mila Niepodległości/Facebook  

W 37. Goleniowskiej Mili Niepodległości w biegu otwartym na dystansie mili wygrał Antoni Gulbinowicz (UKS Barnim Goleniów) przed Antonim Jaroszem (WMLKS Pomorze Stargard) i Jędrzejem Poczwardowskim (MKL Toruń), a wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Bereśniewicz wyprzedzając Wiktorię Wojtkowiak (obie OŚ AZS Poznań/Biegożery) i Beatę Klimek (MKL Szczecin). W biegu na 10 km triumfowali Kenijczycy, Hillarykiptum Kimaiyo przed Albertkipkorirem Tonui (obaj Benedek-Team), a trzeci był Michał Groberski (UKS Barnim Goleniów), zaś wśród kobiet wygrała Kenijka Valentine Jebet (Benedek-Team) wyprzedzając Julię Koralewską (AZS AWFiS Gdańsk) oraz Paulinę Wasielewską (Karlino). Sporym zainteresowaniem cieszyła się też wcześniejsza rywalizacja dzieci i młodzieży. ©℗ (mij)

