Lekkoatletyka. Złote medale szczecinian w mistrzostwach Polski

Hubert Wiatrzyk przekazuje pałeczkę Konradowi Klękowi. Fot. archiwum

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski do lat 18, podczas których zawodnicy klubu STS Pomerania Szczecin, Szymon Chmiel, Hubert Wiatrzyk, Konrad Klęk i Franciszek Stańczyk, w świetnym stylu zdobyli złoto w sztafecie 4x400 metrów, uzyskując czas 3.21.51.

- Prawo startu w mistrzostwach miało najlepszych 24 zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji lekkoatletycznej oraz 8 najlepszych sztafet według rankingu prowadzonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, a moi podopieczni nie tylko zakwalifikowali się do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, ale wywalczyli w niej złoty medal i jest to jak na razie największe osiągnięcie tych młodych lekkoatletów - powiedział trener Pomeranii Szymon Nadarzyński. - Zajęcia z młodzieżą dają wiele przyjemności, a wywalczone mistrzostwo Polski jest efektem naszej wspólnej pracy, która idzie w dobrym kierunku i już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć na co stać tych młodych lekkoatletów w przyszłości...

Złoty medal na tych mistrzostwach zdobyła także reprezentantka klubu UKS OSoT Szczecin Maja Słodzińska, która w skoku wzwyż pokonała poprzeczkę na wysokości 176 cm.©℗

(mij)