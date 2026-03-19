Lekkoatletyka. W nowej edycja Dziwnowskiej Ligi Biegowej pobiegł 78-latek

Uczestnicy pierwszego biegu obecnej edycji DLB. Fot. Cezary ŚLEDZIEWSKI

Wystartowała XII edycja Dziwnowskiej Ligi Biegowej, a ponad 4-kilometrowa rywalizacja na trasie Pobierowo - Łukęcin - Pobierowo, połączyła powiaty Kamieński i Gryficki oraz gminy Dziwnów i Rewal.

Zwyciężył Dariusz Jabłoński (LUKS Bałtyk Dziwnów) przed Arturem Kruszewskim (Gostyń) i Sławomirem Harasimowiczem (Goleniów), a wśród kobiet wygrała Dorota Kowalska wyprzedzając Martę Celoch i Annę Wróblewską (wszystkie KB Kamień Pom.).

W kategorii nordic walking najszybszy był Paweł Strażyński (Wolin) pokonując Jarosława Chadasia (Goleniów) i Andrzeja Karolaka (Trzebiatów), a wśród kobiet zwyciężyła Irena Wolf (KB Kamień Pom.) przed Joanną Jastrząb (Międzywodzie).

Najstarszym uczestnikiem imprezy był owacyjnie przyjęty przez uczestników i kibiców Jerzy Loba (rocznik 1948).

Następny bieg odbędzie się po promenadzie w Dziwnowie wieczorem 29 marca. (mij)

