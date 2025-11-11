Lekkoatletyka. V Bieg Niepodległości „Dębowa Dycha"

Dębowa rywalizacja w Policach. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

W Policach odbyła się impreza sportowo-patriotycznym, V Bieg Niepodległości „Dębowa Dycha", a zawodnicy startowali na polanie za Szkołą Podstawową numer 8 przy ul. Piaskowej, zaś trasa biegu prowadziła przez malownicze tereny z podbiegiem pod Dąb Bogusława, który stał się już znakiem rozpoznawczym tego wydarzenia!

Startujących było blisko 600 i najpierw rywalizowały dzieci oraz młodzież, a następnie dorośli, zaś w biegu głównym na 10 km triumfował Adrian Andruszkiewicz (Stargard) przed Arturem Majewskim (Szczecin) i Damianem Andruszkiewiczem (Stargard), natomiast najszybszą kobietą okazała się Katarzyna Maciejewska (Drawsko Pom.) przed Friederike Preuss (USV Jena Pasewalk) i Agatą Kamińską (Szczecin). Bieg na 5 km wygrał Sebastian Łukaszewski (Stargard) wyprzedzając Pawła Wójcika (Police) i Józefa Zabielskiego (Szczecin), zaś wśród kobiet zwyciężyła Jolanta Pilarczyk przed Joanną Majewską i Katarzyną Wierzbicką (wszystkie Szczecin). W rywalizacji nordic walking najlepszy był Przemysław Filipiak (Police) wyprzedzając Krzysztofa Jasianka i Przemysława Olejnika, a wśród kobiet najszybciej maszerowała Magdalena Dąbrowska przed Marzeną Olejnik (wszyscy Szczecin) i Eweliną Szubert-Adamską (Przęsocin).©℗

